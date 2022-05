Red Bull Soapbox Race: si disputerà a San Marino la gara delle auto super ecologiche, che corrono sfruttando solamente la forza di gravità I 40 team selezionati gareggeranno il 26 giugno con lo scenario unico delle mura medievali e dei meravigliosi panorami che si possono ammirare dai pendii del Monte Titano.

Sarà la Repubblica di San Marino a ospitare, domenica 26 giugno, la Red Bull Soapbox Race: il gran premio unico nel suo genere e super ecologico, dedicato alle automobili senza motore, che dunque porterà i piloti più folli e creativi, sul monte Titano. I partecipanti potranno gareggiare all’ombra di mura che hanno secoli di storia (San Marino è considerata la più antica repubblica del mondo ancora esistente) e dovranno pilotare le proprie vetture sulle discese che si snodano a partire dalla porta che dà l’accesso al Centro Storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ricorrendo solo alla spinta dei 4 componenti dell’equipaggio e sfruttando la forza di gravità. L’evento sarà trasmesso in esclusiva tv su DMAX (gruppo Discovery, canale 52 del digitale terrestre) il prossimo luglio, con una sintesi dei momenti più emozionanti della gara, gli aneddoti del ‘dietro le quinte’, le interviste ai protagonisti. Lo show sarà scritto e commentato dai The Jackal, che tornano su DMAX dopo il successo della finale dell'edizione 2021 della RedBull Cliff Diving World Series.

I 40 team, selezionati l’11 marzo, stanno lavorando per progettare e costruire la propria soapbox e per ideare anche una coreografia che dovrà essere parte integrante della performance, per convincere la giuria lasciandola senza fiato. Infatti, oltre al tempo impiegato per tagliare il traguardo, saranno valutati altri tre aspetti: originalità, stravaganza e spirito d’inventiva. Come per i primi tre team classificati, anche il miglior progetto universitario (5 dei team finalisti sono esclusivamente scelti da progetti realizzati da studenti universitari prevede un premio prestigioso: si tratta di un voucher valido per una visita guidata alla Factory della Scuderia di F1 AlphaTauri a Faenza (FC).

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “La Red Bull Soap Box Race è una competizione unica nel suo genere, entusiasmante, divertente e green. Sono certo che le discese del nostro Centro Storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO rappresentino lo spazio ideale per veder gareggiare le celebri vetture senza motore. Siamo onorati di aver siglato questa prestigiosa partnership con Red Bull per una manifestazione che abbiamo fortemente voluto e che ha un grande valore in termini di comunicazione, di immagine e di attrattiva turistica”.

c.s. Red Bull

