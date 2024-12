Red Xmas: ballo social e beneficenza

Red Xmas: ballo social e beneficenza.

Sabato 21 dicembre si è svolto il RED XMAS: festa di Natale dell’ASD Centro Danze San Marino. Oltre 140 persone tra maestri, allievi e amici si sono dati appuntamento al Ristorante Confine e Tradizione di Chiesanuova per un momento conviviale fatto di: buon cibo, buona musica, ballo e beneficenza. Il ballo social, questo è lo scopo principale dell’associazione: le persone che frequentano la scuola sono persone che non ambiscono a palcoscenici o parquet di palazzetti; vengono a scuola per divertirsi, per socializzare, per staccare la spina dalla quotidianità. Con frequenza settimanale vengono organizzate uscite nei migliori locali della zona dove gli allievi possono mettere in pratica quanto imparato ai corsi. La scuola è nata agli inizi degli anni 90 quando un gruppo di amici chiese a Massimo Raschi e Luciana Ercolani di insegnargli i balli della tradizione romagnola e chiuse nel 2010 per motivi personali. Nel 2016 la storia si ripete: Igor, figlio minore di Massimo e Luciana, frequenta assiduamente i locali di Salsa e Bachata e iniziano ad arrivare richieste da amici e conoscenti che volevano iniziare a muovere i primi passi.

Oggi sono Igor e sua moglie Debora a impegnarsi nell’associazione: dopo i primi anni passati ad insegnare solo le loro specialità (salsa, bachata e Folk Romagnolo), nel 2023 convinti che tutti i balli social possano avere un buon riscontro, coinvolgono nel progetto anche degli insegnati di Tango Argentino (Rossano Pelliccioni e Barbara Martinini) e Boogie Woogie (Sara Ottaviani). I risultati sono evidenti e portano l’Associazione a fare il grande passo: prendere una propria sede ed aumentare l’offerta. Oggi, oltre ai corsi già accennati, troviamo anche: Country (in collaborazione con Francesca Lisi dei Wild Angels), Heels (Giulia Michelotti), Balli di Gruppo (Luciana Ercolani) e Lindy Hop (Sara Ottaviani. L’associazione si impegna anche nel sociale e durante la festa di Natale è stata organizzata una lotteria di beneficenza il cui intero ricavato (€ 400,00) è stato devoluto all’ASDOS (Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno).

Per questo l’associazione vuole ringraziare tutte le attività che a titolo gratuito hanno donato dei premi: Alma - Cultura del Massaggio (Serravalle), Atelier Hennin (Domagnano), Blackuout (Domagnano), Guaita (Città), Kill Joys Abbigliamento (Serravalle), La Baguette (Serravalle), La Bottega della Creatività (Dogana), Lavanderia Self Service Lava Più (Cailungo), Mio Club (Domagnano), Mondo Immagine (Serravalle), Norma Beauty Store (Dogana), Officina del Capello (Dogana), Officina delle Erbe (Dogana), Parrucchiere Uomo Danilo (Serravalle), Pasta d'Oro (Dogana), Pipa Srl (Domagnano), Ristorante Confine e tradizione (Chiesanuova), Rossi Service (Gualdicciolo e Faetano), Silkry (Dogana), Zonzini Silvano Srl (Serravalle). Il Centro Danze San Marino augura bune feste a tutti e aspetta chiunque voglia iniziare a ballare per divertirsi, con nuovi corsi che inizieranno dal 7 gennaio.

