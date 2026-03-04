Redditi 2025: chi non ha aderito alle deduzioni SMAC può recuperare l’equivalente sconto fiscale facendo la dichiarazione dei redditi

In occasione della trattativa per la riforma IGR, la Segreteria di Stato per le Finanze ci ha informato che oltre 5.000 lavoratori non hanno aderito alle deduzioni SMAC per l’anno 2025, verosimilmente perché hanno ritenuto di non poter raggiungere la quota prevista dalla legge. In larghissima parte si tratta di lavoratori frontalieri. Lo stesso vale per i circa 3.000 pensionati non residenti a San Marino. Nei mesi scorsi, fornendo la consulenza a centinaia di persone, abbiamo avuto la riprova che pochissime erano a conoscenza che, pur non avendo aderito alle deduzioni SMAC, hanno comunque la possibilità di recuperare lo ‘sconto fiscale’ corrispondente a quanto tracciato. In proposito, si può consultare la tabella allegata. Coloro i quali intendono avvalersi di questo diritto, devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 luglio 2026. Ricordiamo che l’importo massimo deducibile relativamente all’acquisto di carburanti, nel 2025, era pari a 750 euro. Il rimborso IGR spettante, purché richiesto, verrà accreditato sulla SMAC entro il 31 ottobre 2027. La CSU ha già attivato un servizio specifico per coloro che intendano recuperare la maggiore imposta IGR, esclusivamente con riferimento alle deduzioni SMAC. Invitiamo gli interessati a recarsi al più presto presso gli uffici di CSdL e CDLS e delle rispettive Federazioni per compilare i moduli necessari ad abilitare la CSU SERVIZI quale soggetto deputato alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi: è necessario presentare un documento d’identità o la patente di guida.