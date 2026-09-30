Tutti i cittadini residenti a San Marino, in possesso di una pensione italiana hanno l’obbligo, entro la fine di febbraio 2027, di presentare la dichiarazione dei redditi percepiti all’estero (RedEst); per questo dal prossimo 6 ottobre 2026 parte il servizio della Federazione Pensionati CDLS di compilazione dei ‘RedEst’. I nostri funzionari sono a vostra diposizione, previo appuntamento telefonico, per aiutarvi nella compilazione del modulo e nell’invio alla Direzione Inps. La prenotazione ai nostri numeri si rende necessaria per consentire di snellire gli appuntamenti ed evitare inutili attese. Potete prenotare ai seguenti numeri: 0549 962020 – 962021 – 962022 – 962023. Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Chi deve presentare la dichiarazione RedEst deve portare i seguenti documenti: Dichiarazione dei redditi 2025 Documento di identità Codice fiscale La FNPS ricorda che, in caso di omessa dichiarazione, si rischiano pesanti sanzioni fino all’annullamento della pensione estera.
c.s. FNPS CDLS
Redditi Esteri: dal 6 ottobre parte il servizio della Federazione Pensionati CDLS per aiutarvi nella compilazione e invio
Tutti i cittadini residenti a San Marino, in possesso di una pensione italiana hanno l’obbligo, entro la fine di febbraio 2027, di presentare la dichiarazione dei redditi percepiti all’estero (RedEst); per questo dal prossimo 6 ottobre 2026 parte il servizio della Federazione Pensionati CDLS di compilazione dei ‘RedEst’. I nostri funzionari sono a vostra diposizione, previo appuntamento telefonico, per aiutarvi nella compilazione del modulo e nell’invio alla Direzione Inps. La prenotazione ai nostri numeri si rende necessaria per consentire di snellire gli appuntamenti ed evitare inutili attese. Potete prenotare ai seguenti numeri: 0549 962020 – 962021 – 962022 – 962023. Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Chi deve presentare la dichiarazione RedEst deve portare i seguenti documenti: Dichiarazione dei redditi 2025 Documento di identità Codice fiscale La FNPS ricorda che, in caso di omessa dichiarazione, si rischiano pesanti sanzioni fino all’annullamento della pensione estera.