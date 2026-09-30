Redditi Esteri: dal 6 ottobre parte il servizio della Federazione Pensionati CDLS per aiutarvi nella compilazione e invio

Redditi Esteri: dal 6 ottobre parte il servizio della Federazione Pensionati CDLS per aiutarvi nella compilazione e invio.

Tutti i cittadini residenti a San Marino, in possesso di una pensione italiana hanno l’obbligo, entro la fine di febbraio 2027, di presentare la dichiarazione dei redditi percepiti all’estero (RedEst); per questo dal prossimo 6 ottobre 2026 parte il servizio della Federazione Pensionati CDLS di compilazione dei ‘RedEst’. I nostri funzionari sono a vostra diposizione, previo appuntamento telefonico, per aiutarvi nella compilazione del modulo e nell’invio alla Direzione Inps. La prenotazione ai nostri numeri si rende necessaria per consentire di snellire gli appuntamenti ed evitare inutili attese. Potete prenotare ai seguenti numeri: 0549 962020 – 962021 – 962022 – 962023. Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Chi deve presentare la dichiarazione RedEst deve portare i seguenti documenti: Dichiarazione dei redditi 2025 Documento di identità Codice fiscale La FNPS ricorda che, in caso di omessa dichiarazione, si rischiano pesanti sanzioni fino all’annullamento della pensione estera.



c.s. FNPS CDLS



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