Redditi: riapre in sicurezza lo sportello per la compilazione della dichiarazione dei redditi

Lo sportello compilazione redditi della Centrale Sindacale Unitaria, che ogni anno elabora 7.500 dichiarazioni, si prepara ad aprire in piena sicurezza. A fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, la CSU Servizi è al lavoro per allestire il tradizionale servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi nel rigoroso rispetto delle linee guida anti-contagio. Si ricorda che vista la situazione di emergenza, il Congresso di Stato ha deliberato una proroga al 31 agosto per la scadenza relativa all’IGR, compreso il pagamento delle imposte. In tempi utili diffonderemo data di apertura e orari del servizio dichiarazione dei redditi che, come sempre, sarà aperto presso la sede CSU al Central Square di Domagnano.