Referendum 2 giugno, disponibile il servizio gratuito di trasporto pubblico a chiamata

In occasione dei referendum del 2 giugno gli elettori avranno a disposizione, come prassi in questi casi, il servizio gratuito di trasporto pubblico per recarsi al proprio seggio. In questa occasione però si è pensato di strutturare diversamente il servizio rispetto al passato. I mezzi e gli autisti infatti si attiveranno su chiamata del cittadino interessato. Per prenotare il proprio autobus basterà telefonare al numero 0549 887124 e indicare la località in cui si chiede di usufruire dei mezzi pubblici, tenendo presente che saranno utilizzate le fermate delle consuete linee urbane. Una volta sul mezzo occorre presentare il certificato elettorale per utilizzare il servizio gratuitamente. Si tratta di un servizio innovativo che consente ai cittadini di continuare ad avere il trasporto da e verso il seggio ma allo stesso tempo permette all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi, e quindi alla collettività, di ottenere un importante risparmio rispetto al servizio tradizionale.

Comunicato stampa

Azienda Autonoma di Stato per i Servizi