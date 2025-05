Referendum 8 e 9 giugno: incontro pubblico presso la sede del Comites

Lunedi scorso Yuri Maccario Napolitano e Rolando Renzi di +Europa Rimini, nonché esponenti del Comitato Referendario Cittadinanza di Rimini ed Andrea Caputo, Presidente Anpi Sezione Rimini sono stati ospiti del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città, dove sono stati accolti dal Presidente Alessandro Amadei, dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi e da una folta rappresentanza di concittadini (foto). L’incontro è stato organizzato dal Comites San Marino per invitare la cittadinanza a recarsi alle urne in occasione della tornata referendaria dell’8 e 9 giugno prossimi, essendo i referendum uno strumento di democrazia diretta che permette ai cittadini di partecipare attivamente alle decisioni politiche e che incoraggia la partecipazione civica ed il dibattito pubblico - ha sottolineato il Presidente Alessandro Amadei. L’8 e il 9 giugno i cittadini saranno chiamati a votare per cinque referendum, di cui quattro riguardanti il mondo del lavoro promossi dalla CGIL ed uno riguardante la cittadinanza. Il primo quesito riguarda il reintegro nel posto di lavoro per licenziamento ingiustificato, il secondo propone di eliminare il tetto agli indennizzi nei licenziamenti delle piccole imprese, il terzo mira a contrastare l’abuso dei contratti a termine, il quarto interviene sulla responsabilità delle imprese negli appalti in caso di infortuni, infine, il quinto punta a dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per poter richiedere la cittadinanza italiana. Yuri Maccario Napolitano, Segretario Provinciale di + Europa Rimini, ha invitato i concittadini a votare sì al referendum sulla cittadinanza, andando a modificare così la Legge n. 91 del 1992, ormai non più al passo con i tempi, con l’intento di semplificare ed accelerare l’accesso alla cittadinanza italiana per gli stranieri non comunitari. Mentre Andrea Caputo, Presidente Anpi Sezione Rimini, ha ribadito che votare sì ai quattro referendum sul lavoro significa riconoscere dignità al lavoro, contrastando ogni tipo di prevaricazione. Al termine del dibattito è intervenuto in videoconferenza Enso Beqari, scrittore albanese che recentemente ha presentato a San Marino il suo ultimo libro dal titolo “Le due particelle”. Anche Beqari che ha raccontato al pubblico presente la sua vita di emigrato in Italia dall’Albania, dove nacque nel periodo della rivoluzione che portò alla caduta della dittatura, si è unito all’appello lanciato da + Europa Rimini a votare sì al referendum sulla cittadinanza.

Comunicato stampa

Comites San Marino