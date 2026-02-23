TV LIVE ·
Referendum costituzionale: incontro con i rappresentanti del Comitato per il No

23 feb 2026
Il Comites San Marino, in vista del prossimo Referendum sulla Giustizia del 22-23 marzo 2026, ha organizzato due incontri con i rappresentanti di entrambi Comitati al fine di permettere a tutti gli italiani residenti a San Marino di avere tutte le informazioni necessarie ad esprimere un voto consapevole. Dopo il primo appuntamento con “Le ragioni del Sì” del 21 febbraio, il 28 febbraio alle ore 11 presso la sede del Comites San Marino in via Maestri Comacini, 5 a Città, si svolgerà il secondo incontro intitolato “Le ragioni del No”. Interverranno l’Avv. Roberto Biagini, Referente per la Provincia di Rimini di Avvocati per il No, il Prof. Pier Paolo Paolizzi, Presidente del Comitato Società Civile per il No di Rimini, il Dott. Stefano Celli, Magistrato del Tribunale di Rimini, membro dell’Associazione Giusto dire No e Vicesegretario Generale ANM, e l’Avv. Alessandro Amadei, Presidente del Comites San Marino.

