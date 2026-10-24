Referendum Day, il giorno dopo

Referendum Day, il giorno dopo.

Prima di tutto, vogliamo scusarci con tutte le persone che venerdì sera, in occasione del Referendum Day, hanno dovuto allontanarsi senza riuscire a firmare a causa di un problema tecnico al sistema informatico utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni. Un inconveniente che ci dispiace sinceramente, soprattutto nei confronti di chi aveva trovato il tempo di esserci e di partecipare. A partire dalle 19:30 abbiamo attivato un sistema alternativo e, nonostante le difficoltà iniziali, in poco più di un’ora e mezza siamo riusciti a raccogliere più del doppio delle firme necessarie. Un risultato che ci incoraggia e che vogliamo condividere con tutti coloro che hanno scelto di esserci, anche con chi, purtroppo, non è riuscito a completare la propria sottoscrizione. Una serata partecipata, concreta e ricca di domande La serata pubblica è stata molto più che piacevole. È stata utile, partecipata e fruttuosa. Avremmo voluto una presenza ancora più numerosa, non lo nascondiamo. Abbiamo ritrovato volti conosciuti, persone che ci accompagnano in questi due anni di impegno e battaglie civiche. Qualcuno mancava, ma abbiamo incontrato anche molte facce nuove. Cittadini che hanno voluto capire, approfondire, porre domande e confrontarsi. Ed è proprio questo l’aspetto che ci interessa maggiormente. Nel corso della serata sono intervenuti numerosi cittadini con domande puntuali e pertinenti. Dai loro interventi sono emerse forti perplessità e preoccupazioni, soprattutto per la mancanza di un adeguato coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che riguardano il futuro del Paese. Un sentimento che merita attenzione e che conferma quanto sia necessario creare occasioni di confronto autentico, nelle quali le persone possano esprimere dubbi, ottenere risposte e sentirsi parte delle scelte collettive. Dal tavolo di confronto sono arrivate risposte altrettanto precise, ma soprattutto chiare. Desideriamo inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Partito Socialista, al Comitato Pro San Marino e a Domani Motus Libera, che con la loro partecipazione al Referendum Day hanno contribuito in modo fondamentale alla componente informativa della serata, offrendo ai presenti elementi utili per comprendere e approfondire i temi affrontati. Perché il confronto pubblico ha senso quando non si limita agli slogan, quando le domande non vengono considerate un fastidio e quando ai cittadini vengono forniti elementi concreti per formarsi una propria opinione. È questo lo spirito con cui il Comitato «I CapiFamiglia» ha organizzato il Referendum Day. Dare voce ai cittadini, non parlare al loro posto. Le istituzioni invitate. Le assenze che fanno riflettere C’è però un altro aspetto della serata sul quale riteniamo doveroso soffermarci. Avevamo invitato tutte le Segreterie di Stato, tutti i partiti, le organizzazioni di categoria, le sigle sindacali e anche alcuni comitati. Un invito rivolto a realtà diverse, con ruoli e posizioni differenti, affinché potessero partecipare a un momento di confronto aperto sui temi referendari. Desideriamo ringraziare l’associazione Attiva-Mente per la sua presenza e il Segretario di Stato Belluzzi per averci comunicato via e-mail la propria impossibilità a partecipare. Da molti degli altri invitati, invece, non è arrivata neppure una risposta. Non pretendiamo che tutti condividano le nostre posizioni. Non è mai stato questo il punto. Ci saremmo aspettati, però, che un’iniziativa dedicata alla partecipazione popolare e a questioni che riguardano il futuro del Paese meritasse almeno un riscontro. Quando si parla continuamente di coinvolgere i cittadini, il confronto non dovrebbe essere considerato un’opzione da praticare soltanto quando è conveniente. La partecipazione si dimostra anche presentandosi, ascoltando e rispondendo. E, quando non è possibile esserci, almeno dando un segnale di attenzione. È difficile non vedere in queste assenze un problema più ampio. La distanza che può crearsi tra le istituzioni, le organizzazioni rappresentative e una parte della cittadinanza che chiede di essere ascoltata. La notizia che abbiamo condiviso. Il ricorso alla CEDU Nel corso della serata abbiamo comunicato una notizia che custodivamo da tempo e che ritenevamo importante condividere con i cittadini. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha attribuito un numero di riferimento al ricorso presentato dal Comitato «I CapiFamiglia», identificato con il numero 21544/26. Nella comunicazione ricevuta, la Cancelleria precisa che il ricorso sarà sottoposto all’esame della Corte sulla base dei documenti e delle informazioni presentati. È un passaggio che attendiamo con attenzione e fiducia. Non anticipiamo conclusioni che spettano alla Corte, ma registriamo un dato concreto. Il rigetto immediato che qualcuno riteneva scontato, al momento, non c’è stato. Ora attendiamo i prossimi sviluppi, consapevoli dell’importanza delle questioni sottoposte alla giustizia europea e determinati a seguire il procedimento con serietà. E adesso? Si prosegue La raccolta delle firme è soltanto una tappa del percorso. Una volta completate le operazioni di autenticazione da parte dei cinque notai, riuniremo la documentazione necessaria e chiederemo udienza al Collegio Garante, affinché possa esaminare la documentazione referendaria secondo le proprie competenze. In quella sede intendiamo anche valutare la possibilità di sottoporre al Collegio una richiesta di chiarimento sulla rilevanza, nel nostro percorso, della comunicazione ricevuta dalla CEDU. Il lavoro, quindi, continua. Con la stessa determinazione, con la stessa attenzione agli aspetti giuridici e con la convinzione che la partecipazione dei cittadini non possa esaurirsi in una serata o in una raccolta di firme. Grazie a chi c’era. E anche a chi avrebbe voluto esserci A tutti coloro che hanno partecipato, firmato, posto domande e contribuito al confronto va il nostro ringraziamento. Un pensiero particolare va a chi ha incontrato difficoltà a causa del problema tecnico. Ci dispiace per il disagio e faremo tesoro di quanto accaduto. Il Referendum Day si è concluso, ma il percorso continua. Non siamo un partito, non cerchiamo cariche e non chiediamo a tutti di pensarla come noi. Chiediamo che i cittadini possano conoscere, comprendere e scegliere. Il nostro obiettivo resta quello con cui siamo partiti. Dare voce ai cittadini, perché la loro voce non è un disturbo da tollerare, ma una parte essenziale della vita democratica della Repubblica.

C.s. - I Capifamiglia

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