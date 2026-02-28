Referendum giustizia, a Coriano "Le ragioni del sì" al centro di un incontro pubblico

Il Referendum sulla Giustizia si avvicina e per comprenderne la portata lunedì 2 marzo a Coriano è previsto un momento di confronto ed approfondimento, che si terrà nella sala Isotta del Teatro Corte alle ore 18:30. L’incontro pubblico, intitolato “Le ragioni del sì”, mira a offrire ai cittadini strumenti di conoscenza e comprensione riguardo alla riforma della Giustizia in vista del voto del 22 e 23 marzo. Un’occasione di dibattito tecnico e giuridico con esperti e con le testimonianze di cittadini direttamente coinvolti da casi di malagiustizia, per chiarire finalità, implicazioni e potenziali effetti della riforma. Un momento di informazione per permettere ai partecipanti di esercitare un voto consapevole e libero da strumentalizzazioni. Ad introdurre i lavori l’avvocato Francesca Gorini, successivamente le relazioni del dottor Marco Mansi, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Massa e dell’avvocato penalista Giovanna Ollà, Segretaria del Consiglio Nazionale Forense.