Referendum Igv: la Commissione Per le Pari Opportunità auspica confronto pacato ed equilibrato.

La Commissione Pari Opportunità, ascoltate le considerazioni del Comitato Promotore e del Comitato Contrario al quesito referendario in materia di interruzione volontaria di gravidanza, tenuto conto delle diverse posizioni espresse (autodeterminazione della donna e depenalizzazione dell’IVG da un lato, esigenza di tutelare il diritto alla vita dall’altro) auspica che il confronto in occasione della campagna referendaria si svolga in modo pacato ed equilibrato, nel rispetto di tutte le posizioni, per consentire ai cittadini di esprimersi con consapevolezza e serenità. La materia, estremamente delicata visti i principi etico-morali e i diritti e gli interessi in gioco, risulta da disciplinare. La Commissione auspica che qualunque sia l’esito del referendum gli organi istituzionali preposti riescano ad elaborare e approvare una normativa che contenga i migliori strumenti per tutelare i diritti delle donne, una loro valorizzazione anche con il pieno esercizio della maternità, potenziando istituti quali l’adozione, il congedo parentale, le misure economiche di sostegno alle famiglie, percorsi di educazione all’affettività nelle scuole e di conoscenza degli strumenti di prevenzione delle gravidanze indesiderate. La Commissione Per le Pari Opportunità.

