Referendum IVG, Commissione Pari Opportunità: "Disponibile alla cooperazione" e richiede la condivisione del progetto di legge.

A maggioranza, la Commissione Pari Opportunità, con il presente Comunicato Stampa intende rendere noto alla cittadinanza la propria presenza e partecipazione a ogni questione attinente ai temi della parità giuridica e delle pari opportunità. Ritenendo che l'esito del referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza porterà un significativo cambiamento all’interno della comunità sammarinese, si sottolinea l’importanza di costruire iniziative e un iter multidisciplinare che permettano l’adeguata efficacia della normativa. Questo per garantire alle donne sammarinesi di essere tutelate dal proprio Stato senza discriminazione alcuna e ricevere supporto e assistenza al fine di una interruzione di gravidanza sicura e legale. La Commissione, dunque, si rende disponibile alla cooperazione e richiede la condivisione del progetto di legge che avrà seguito per poter tutelare la donna e il riconoscimento delle Pari Opportunità in ogni settore e ad ogni livello istituzionale e sociale, sollecitando il Consiglio Grande Generale a rispettare la volontà popolare.

c.s. Commissione Pari Opportunità

