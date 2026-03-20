Referendum. Spinelli (FdI): occasione storica che restituirà più autonomia alla magistratura e dignità agli italiani

Referendum. Spinelli (FdI): occasione storica che restituirà più autonomia alla magistratura e dignità agli italiani.

"L’Italia è un paese che ha bisogno di riforme. E quella della giustizia era sia nel programma elettorale di Fratelli d’Italia nel 2022 sia in quello del PD, esattamente a pagina 30. Ma se il PD, avendo perso le elezioni ha cambiato idea su questo tema - ad eccezione di alcuni esponenti coerenti che voteranno Sì - Fratelli d’Italia prosegue con determinazione e senso di responsabilità a mantenere gli impegni presi con gli italiani il 25 settembre 2022. Per poter proporre una riforma come quella della Giustizia, infatti, è necessario un governo stabile: e quello guidato da Giorgia Meloni non solo lo è, ma è anche il terzo più longevo della storia. E dopo il lavoro svolto dal Parlamento sulla riforma, ora tutto passa in mano agli italiani che, sono sicura, non si faranno prendere in giro da chi usa le istituzioni raccontando fake news. Gli italiani andranno a votare e voteranno convintamente sì perché questa è una riforma che serve a tutti, di buon senso, che vuole un giudice davvero terzo ed imparziale, che vuole una giustizia più vicina al cittadino e magistrati più responsabili, che mette fine al sistema delle correnti. Questa è un’occasione storica e il 22 e il 23 marzo saremo tutti protagonisti di un cambiamento che restituirà più autonomia alla magistratura e più dignità agli italiani".

C.s. - Senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli

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