Referendum sull'Ue, il Ps ringrazia i firmatari. Lunedì 18 agosto incontro a Borgo Maggiore

Il Partito Socialista sente il dovere di ringraziare i cittadini sammarinesi che con attaccamento al proprio Paese, coraggio e senso democratico, hanno con la firma dei due quesiti referendari agevolati dal Partito, reso possibile la presentazione ufficiale delle richieste dei Referendum, sia sull’Accordo di Associazione all’Unione Europea, sia sulla modifica della stessa Legge che disciplina l’esercizio dell’Istituto Referendario. La folta presenza di firmatari testimonia quanto siano sentiti i temi trattati e quale sia la sensibilità civica dei nostri concittadini quando sono in gioco gli interessi generali della nostra Repubblica. Si coglie l’occasione per rendere noto, a tutti coloro i quali hanno firmato le due richieste di Referendum agevolate dal Partito Socialista, che Lunedì 18 Agosto p. v,, alle ore 20,45, presso la Sala Riunioni della Giunta di Castello di Borgo Maggiore (Ex International), si terrà un incontro per conoscere adempimenti e tempistiche relative alla presentazione ufficiale dei due quesiti referendari. Nell’occasione dovranno inoltre essere individuati i Legali Rappresentanti dei Comitati Promotori.

C.s. - Partito Socialista