Referendum Ue, il comitato "I CapiFamiglia" ricevuto in udienza dalla Reggenza

Questa mattina, una delegazione ridotta del Comitato "I CapiFamiglia" è stata ricevuta in udienza dalla Reggenza. L'incontro ha avuto diversi temi, fra i quali riferire del malcontento diffuso, ma principalmente di perorare l'iniziativa referendaria. La richiesta esplicita è stata che il Congresso di Stato, presieduto dai Capitani Reggenti, non proceda con iniziative relative all'associazione con l'Unione Europea fino al pronunciamento del Collegio dei Garanti e dopo l'ammissibilità della consultazione del referendum consultivo per conoscere la reale volontà dei cittadini sammarinesi. Inoltre, abbiamo chiesto che sia lo stesso Consiglio Grande e Generale a farsi promotore del referendum. Nell'incontro, molto cordiale, i Capitani Reggenti, che vigilano e garantiscono sull'ordine istituzionale, comprendendo il nostro scopo democratico, riferiranno della nostra posizione e delle nostre richieste al Congresso di Stato e al Consiglio Grande e Generale.

C.s. - Comitato "I CapiFamiglia"








