“Reggere la Repubblica: un compito da cittadini” Lunedì 16 marzo una giornata dedicata all’Istituto della Reggenza rivolta agli studenti del Liceo Economico della Repubblica di San Marino

“Reggere la Repubblica: un compito da cittadini”.

In occasione della giornata del 16 marzo, data indicata dall’Ecc.ma Reggenza per l’elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2026, gli studenti della seconda classe del Liceo Economico della Scuola Secondaria Superiore della Repubblica di San Marino hanno partecipato a una giornata di approfondimento dedicata all’Istituto della Reggenza, dal titolo “Reggere la Repubblica: un compito da cittadini”.

L’iniziativa, promossa dalla Segreteria Istituzionale in collaborazione con i docenti di Diritto sammarinese della Scuola Secondaria Superiore e coordinata dalla dirigente della Segreteria Istituzionale, avv. Giovanna Crescentini, ha rappresentato un’importante occasione di educazione civica volta a rafforzare il legame tra scuola e istituzioni e a favorire la formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Il percorso formativo

Il percorso formativo si è articolato in diversi momenti.

Nel corso della mattina gli studenti hanno visitato Palazzo Valloni, dove hanno potuto visionare gli originali degli Statuti del Seicento e la Legge 24 marzo 1945 n. 15, tuttora vigente, approfondendo così le norme e le procedure che regolano l’elezione dei Capitani Reggenti. Durante la visita è stato inoltre illustrato dalla dott.ssa Silvia Berti, dirigente del Cerimoniale Diplomatico, il valore storico e simbolico del cerimoniale reggenziale, con particolare riferimento alla prima fase della Cerimonia d’Insediamento.

Nel pomeriggio, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria Superiore, si è svolta una simulazione didattica delle procedure di elezione: gli studenti hanno assunto il ruolo di Consiglieri elettori, partecipando alla votazione della coppia reggenziale secondo modalità analoghe a quelle adottate in Consiglio Grande e Generale. L’esperienza si è conclusa con la partecipazione alla cerimonia di nomina dei nuovi Capitani Reggenti a Palazzo Pubblico.

L’iniziativa ha offerto ai giovani l’opportunità di vivere in modo diretto e concreto il funzionamento delle istituzioni della Repubblica, trasformando lo studio del diritto in un’esperienza di cittadinanza attiva e contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e istituzionale sammarinese.

Dichiarazioni

Andrea Belluzzi – Segretario di Stato per gli Affari Interni

“Avvicinare i giovani alle istituzioni significa rafforzare il senso di appartenenza alla Repubblica e la consapevolezza del valore delle sue regole democratiche. Questo progetto di cittadinanza attiva promuove questi valori, ha un valore altissimo, permette di risalire alle origini delle regole che regolano il funzionamento della vita democratica del Paese e capirne il funzionamento”.

Teodoro Lonfernini – Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura

“La scuola svolge un ruolo fondamentale nel trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza della storia e delle istituzioni sammarinesi, affinché possano sentirsi parte attiva della vita della Repubblica di San Marino. Quella che i ragazzi andranno a vivere oggi rappresenta un’esperienza formativa di alto valore storico e civico, foriera di un rafforzamento dell’imprescindibile legame tra scuola e istituzioni e alla promozione della formazione di cittadini consapevoli e responsabili”.

Avv. Giovanna Crescentini – Dirigente della Segreteria Istituzionale

“Al centro di questo focus di approfondimento l’Istituto della Reggenza, cuore della tradizione costituzionale sammarinese, con particolare attenzione alla procedura di elezione, al fine di offrire un’occasione di educazione civica e di avvicinamento diretto alle Istituzioni della Repubblica, animato dal desiderio di offrire agli studenti l’opportunità di vivere un’esperienza concreta di educazione alla cittadinanza attiva, non solo attraverso lo studio di norme e procedure, ma vivendo dall’interno il funzionamento delle istituzioni, attraverso la simulazione dell’elezione dei Capitani Reggenti e la partecipazione diretta alla cerimonia ufficiale”.

Dott.ssa Silvia Berti – Dirigente del Cerimoniale Diplomatico

“Nel cerimoniale del nostro Paese, fatto di regole e prassi, si riflettono la nostra storia, le nostre antiche tradizioni, la cultura di un popolo, che nei secoli ha saputo sapientemente mantenere la propria autonomia e particolarità. La cerimonia d’insediamento dell’Eccellentissima Reggenza, che conserva sino ad oggi un protocollo già descritto negli Statuti del ’600, è la più autorevole testimonianza della profonda deferenza per la più alta carica dello Stato: l’Eccellentissima Reggenza”.

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