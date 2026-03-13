"Reggere la Repubblica: un compito da cittadini": una giornata dedicata all’Istituto della Reggenza rivolta agli studenti del Liceo Economico

Lunedì 16 marzo una giornata dedicata all’Istituto della Reggenza rivolta agli studenti del Liceo Economico della Repubblica di San Marino







In occasione del 16 marzo, giornata indicata dalla Ecc.ma Reggenza per l’elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2026, gli studenti della II classe del Liceo Economico, insieme ai rispettivi docenti di Diritto Sammarinese, dedicheranno l’intera giornata scolastica a un laboratorio di approfondimento dal titolo “Reggere la Repubblica: un compito da cittadini”, focus sull’Istituto della Reggenza, cuore della tradizione costituzionale sammarinese, sperimentando un’esperienza formativa di alto valore storico e civico, foriera ad un rafforzamento dell’imprescindibile legame tra scuola e istituzioni e alla promozione della formazione di cittadini consapevoli e responsabili. L’iniziativa è frutto del congiunto operato tra la Segreteria Istituzionale in conformità agli obbiettivi assegnati all’Ufficio medesimo, e i docenti di diritto sammarinese della Scuola Secondaria Superiore, coordinata nel suo fattivo svolgimento dalla Dirigente della Segreteria Istituzionale, Avv. Giovanna Crescentini. Il laboratorio di alto valore civico è animato dal desiderio di offrire un’occasione di educazione civica e di avvicinamento diretto alle Istituzioni della Repubblica, consentendo agli studenti di conoscere da vicino storia, norme e procedure che regolano l’elezione dei Capitani Reggenti. La celebrazione dell’Insediamento dell’Ecc.ma Reggenza rappresenta uno dei momenti più alti e significativi della vita istituzionale del Paese, attraverso il rispetto di un protocollo già descritto negli Statuti del ‘600, proiezione da un lato della profonda devozione del Popolo sammarinese verso l’Istituto, la presenza del Corpo Diplomatico e Consolare accreditato conferisce una naturale proiezione esterna, amplificandone la risonanza e il significato anche sul piano internazionale. La giornata si snoderà in tre momenti apicali: visita a Palazzo Valloni, simulazione didattica delle procedure di elezione, partecipazione alle celebrazioni istituzionali, un corollario di attività quanto mai esteso, animato dal desiderio di offrire agli studenti l’opportunità di vivere un’esperienza concreta di educazione alla cittadinanza attiva, non solo attraverso lo studio di norme e procedure, ma vivendo dall’interno il funzionamento delle istituzioni, attraverso la simulazione dell’elezione dei Capitani Reggenti e la partecipazione diretta alla cerimonia ufficiale. A partire dalle ore 10.00 circa, gli studenti saranno accolti presso Palazzo Valloni, dove avranno l’opportunità di visionare gli originali degli Statuti del 1600, con particolare riferimento alle disposizioni relative all’elezione dei Capitani Reggenti, assistere a una breve illustrazione a cura di esperti competenti, visionare il testo originale della Legge 24 marzo 1945 n.15, che ha riformato il sistema di elezione dei Capitani Reggenti ed è tuttora vigente, questo rende tangibile la continuità tra tradizione e modernità dell’ordinamento sammarinese, visita alla Sala del Trono, illustrazione a cura del Dirigente del Cerimoniale Diplomatico, Dott.ssa Silvia Berti, della prima fase della Cerimonia d’Insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti, significato e valore del Cerimoniale, osservazione diretta e illustrazione del costume reggenziale. Gli studenti saranno poi accolti nella Sala Alberoni, dove sarà portato il testo originale degli Statuti per consentirne una visione diretta. Saranno presenti nell’occasione per un saluto ai ragazzi il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi e il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini. Nel primo pomeriggio, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria Superiore, la Segreteria Istituzionale coordinerà una “simulazione didattica” delle procedure di elezione. Gli alunni assumeranno il ruolo di Consiglieri elettori. Tra di essi, alcuni saranno dichiarati non eleggibili in base ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente (mancanza di cittadinanza originaria, età inferiore ai 25 anni, aver ricoperto la carica di Capitano Reggente nei tre anni precedenti). Tra questi saranno estratti a sorte i quattro componenti del seggio di scrutinio; tre di loro ricopriranno simbolicamente i ruoli di Segretario di Stato per gli Affari Interni, per gli Affari Esteri e per le Finanze, mentre due studenti saranno designati Capitani Reggenti pro tempore. Si procederà quindi alla votazione della coppia reggenziale mediante scheda, secondo modalità analoghe a quelle adottate in Consiglio Grande e Generale. Al termine della simulazione, studenti e docenti si recheranno in Piazza della Libertà per seguire il Corteo fino alla Basilica del Santo. Successivamente avranno accesso a Palazzo Pubblico, dalla cui Tribuna potranno assistere direttamente all’intera procedura di elezione dei Capitani Reggenti. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di educazione alla cittadinanza attiva, trasformando lo studio del diritto in esperienza viva e concreta, facilitando in loro la conoscenza e comprensione dell’alto valore delle regole democratiche e della partecipazione responsabile, all’insegna di un percorso che contribuisce a formare giovani consapevoli del patrimonio storico e istituzionale della Repubblica.

C.s. Ufficio Segreteria Istituzionale







