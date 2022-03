Reggini al fianco dei campioni iridati Sammarinesi Manuel Poggiali testimonial del Gruppo e special guest della stagione televisiva Driving

Dopo Alessandra Perilli, tiratrice a volo di caratura internazionale, podio olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 (23 luglio 2021 – 8 agosto 2021), prima medaglia olimpica sammarinese, scelta dal Gruppo Reggini come testimonial del programma Audi prima scelta :plus, è ora Manuel Poggiali, due volte campione del mondo, prima in sella alla Gilera 125 e successivamente con la Aprilia RSV 250, primo pilota sammarinese a conquistare l'iride nel motomondiale, a vestire la maglia della ‘scuderia’ Reggini. Poggiali sarà infatti testimonial della Concessionaria Reggini per tutto il 2022 e special guest della stagione televisiva di “Driving”, il programma di approfondimento dedicato al mondo dei motori in onda il martedì sera con replica il sabato pomeriggio su San Marino RTV, nato dalla collaborazione tra la concessionaria Reggini e l’emittente di stato, giunto quest’anno alla sua 5° edizione. “Per il Gruppo Reggini, la collaborazione con Manuel Poggiali, sportivo di spessore ed esempio positivo per tanti giovani, è motivo di soddisfazione e orgoglio. – dichiara Maria Reggini – La partnership con figure come la sua, che interpretano i valori più autentici della sportività e dell’impegno che serve per arrivare al successo, è sempre stimolante e favorisce opportunità interessanti. Recentemente, infatti, abbiamo acquistato il libro “Storia di un campione” scritto da Massimo Rastelli che parla della sua straordinaria esperienza su due ruote, per omaggiare i nostri clienti.” Appuntamento, dunque, su strada e a Driving: sarà sicuramente una bella occasione per rivivere insieme al protagonista quelle straordinarie stagioni di motomondiale, la prima quando il pilota sammarinese in sella alla Gilera vinse tre Gran Premi (Francia, Portogallo e Valencia) e conquistò undici podi che lo portarono in testa alla classifica generale riportando il titolo in casa Gilera dopo 44 anni dall’ultima vittoria. La seconda, quando con la Aprilia RSV 250 del team ufficiale MS Aprilia conquistò il titolo di campione del mondo, al primo anno nella categoria 250cc. Per la vittoria del Mondiale al motociclista fu conferita la Medaglia d’oro di prima classe, il massimo riconoscimento della Repubblica di San Marino. Reggini, al fianco dei campioni iridati Sammarinesi, conferma l’attenzione che da anni riserva allo sport e alle sue eccellenze.

cs Reggini auto