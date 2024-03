PUBBLIREDAZIONALE Reggini celebra l’8 marzo con l’iniziativa “Brand Ambassador (per un giorno) di Nuova T-Cross” a Le Befane

el weekend 8,9,10 marzo Reggini presenta Nuova T-Cross nello spazio espositivo di Piazza Zara all’interno del Centro Commerciale Le Befane con possibilità di effettuare il test-drive direttamente in loco nelle giornate di venerdì e sabato. In quell’occasione, venerdì 8 marzo, tutte le signore sono invitate a partecipare allo shooting dal titolo “Brand Ambassador per un giorno di Nuova T-Cross”. La nuova arrivata di casa Volkswagen, ‘Bella da vivere’ come recita il suo claim, e con il suo spirito Urban Pop, è ideale per accompagnare la donna dinamica negli spostamenti quotidiani e nel tempo libero. Nella giornata dedicata alle donne, il City Suv a guida alta, compagno perfetto per le signore moderne che cercano un veicolo che unisca stile, comfort, sicurezza e praticità, posa con le donne, insieme per un servizio fotografico che coniuga quotidianità e bellezza. Dalle 15:00 alle 19:00 un fotografo sarà a disposizione presso lo spazio espositivo Reggini in piazza Zara, per catturare momenti speciali e sorrisi. Tutte le foto verranno postate sulle pagine Instagram e Facebook del Gruppo alle ore 12:00 di lunedì 11 marzo e la foto che avrà ottenuto più reaction totali, entro giovedì 14 marzo sempre alle ore 12:00, avrà in omaggio una Gift-Card Le Befane da 100 Euro utilizzabile nei negozi del Centro, che renderà l’esperienza ancora più piacevole! Ogni donna che parteciperà allo shooting fotografico, in qualità di ‘Brand Ambassador per un giorno' di Nuova T-Cross, riceverà subito in omaggio una mimosa fresca come segno di apprezzamento per il suo spirito e per la voglia di mettersi in gioco! “Questa iniziativa dedicata alle donne, quali ‘Testimonial’ di un’auto sportiva e piena di grinta come T-Cross, vuole essere un omaggio alla loro energia, alla capacità di ‘guidare’ nella vita. – Dichiara Maria Reggini – ‘Guidare’, metaforicamente significa condurre, gestire le situazioni, nel lavoro come nella famiglia, con forza e resilienza, ed è ciò che le donne sanno fare meglio, dimostrando che sono pronte ad affrontare qualsiasi sfida, sulla strada della vita.” Il test drive può essere prenotato il giorno stesso presso il Point Reggini di Le Befane, oppure ai numeri 0541 1797360 - 0541 395041 e su whatsapp al numero +393465053855 e si svolgerà nei giorni venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo e venerdì 15 e sabato 16 marzo dalle 11.00 alle 17.30

cs Marzia Mecozzi

