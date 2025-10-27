Reggini presenta Nuova Audi Q3 all’Aeroclub San Marino

Aeroclub San Marino, Torraccia. È l’Aeroclub San Marino di Torraccia, simbolo di storia e passione per la meccanica, la location scelta dalla concessionaria Reggini per la presentazione della Nuova Audi Q3, un evento che ha riunito clienti, appassionati e rappresentanti del territorio, confermando il legame di Reggini con le tradizioni locali e la sua lunga esperienza nel mondo dell’automotive.

Su questo suggestivo ‘campo’, dove la passione per la guida incontra la libertà del volo, si è esibito Cristian Selva, campione italiano ed europeo IMAC, disciplina che unisce tecnica, precisione e spettacolarità con aerei acrobatici radiocomandati. Selva ha conquistato il pubblico con il suo aeromodello personalizzato Audi, espressione perfetta dell’incontro tra tecnologia, talento e passione.

La nuova Audi Q3, giunta alla terza generazione con oltre due milioni di esemplari venduti nel mondo, si rinnova completamente, confermandosi uno dei modelli più rappresentativi della casa dei quattro anelli. Il design deciso e sportivo ne esalta la personalità, mentre le nuove soluzioni tecnologiche migliorano comfort, efficienza e piacere di guida.

A completare la gamma, la versione e-hybrid combina prestazioni e sostenibilità, offrendo fino a 119 km di autonomia in modalità elettrica e un sistema di recupero dell’energia che ricarica la batteria durante la marcia, garantendo un’esperienza di guida dinamica e a basse emissioni, nel pieno spirito Audi.

“La scelta dell’Aeroclub San Marino non è casuale: è un luogo che parla di storia, autenticità e passione per le “macchine”, in questo caso volanti, dove la tecnologia si unisce all’emozione e il progresso incontra le radici di una comunità che ama la bellezza e l’ingegno. – dichiara Filippo Reggini - La presenza di un giovane talento come Cristian Selva, esempio di passione e dedizione, rappresenta alla perfezione lo spirito con cui guardiamo al futuro: valorizzando le persone, l’innovazione e il legame con il territorio. Reggini, da sempre punto di riferimento per chi cerca eccellenza e affidabilità, conferma così il proprio impegno nel coniugare tradizione e innovazione, offrendo esperienze di valore che vanno oltre la semplice guida.”.”

L’evento ha permesso ai presenti di scoprire da vicino tutte le novità della nuova Q3, in un’atmosfera conviviale e di condivisione. A rendere il pomeriggio ancora più speciale, anche il sorteggio di un volo panoramico sul nostro territorio, che ha premiato un fortunato ospite con un’esperienza unica nel segno della libertà e dell’emozione del volo.

Per chi desidera approfondire le prestazioni del nuovo modello, è possibile prenotare un test drive e visitare la concessionaria Reggini per scoprire tutte le versioni disponibili.

