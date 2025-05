Reggini si conferma un punto di riferimento per l’impegno green: premiato anche nel 2025 con il Volkswagen Sustainability Dealer Award

Anche per il 2025, il Gruppo Reggini ottiene il prestigioso Volkswagen Sustainability Dealer Award, il riconoscimento assegnato dalla Casa Madre alle concessionarie che si distinguono per l'impegno concreto nella tutela dell’ambiente. Questo premio celebra aziende che, attraverso azioni mirate e iniziative concrete, promuovono la sostenibilità integrandola nei propri processi aziendali e contribuendo attivamente alla sensibilizzazione e al sostegno di progetti ecologici all’interno delle comunità locali.

L’eccellenza, l’innovazione e il rispetto per l’ambiente sono valori che da sempre contraddistinguono la storia di Reggini, realtà che sta per compiere settantacinque anni, conta più di 100 collaboratori e tre sedi operative tra San Marino, Rimini e Cattolica. Concessionaria ufficiale dei marchi Volkswagen, Audi, Škoda e Volkswagen Veicoli Commerciali per la Repubblica di San Marino e la provincia di Rimini, Reggini ha consolidato una filosofia aziendale fortemente orientata alla sostenibilità, focalizzando l’attenzione sull’efficienza nell’uso delle risorse, a livello economico, finanziario, umano ed ambientale.

A conferma di questa visione, nel 2025 Reggini continua a investire in progetti educativi e ambientali, sostenendo con entusiasmo l’iniziativa artistica e formativa promossa dalla Scuola Media di Serravalle. Per la realizzazione del murales nel portico di ingresso dell’edificio scolastico, visibile dalla strada e da Piazza Giovanni Bertoldi.

Dopo il successo dell’esperienza Il Bosco che verrà: una classe un bosco, la collaborazione con le istituzioni scolastiche territoriali prosegue con questo nuovo progetto finalizzato a creare un legame ancora più forte tra scuola, territorio e comunità. I temi affrontati nell’opera — ecologia, accessibilità del territorio, socialità e vita all’aria aperta — sono perfettamente in linea con i principi che guidano l’azienda.

“Siamo orgogliosi e onorati di ricevere per la seconda volta il prestigioso Volkswagen Sustainability Dealer Award, che rappresenta una conferma tangibile del nostro impegno per la sostenibilità e per quei valori che consideriamo centrali nella nostra mission. – Dichiara Maria Reggini. - Un impegno che negli anni si è concretizzato attraverso un piano di interventi mirati, come l’installazione di circa 800 pannelli fotovoltaici che hanno reso un'autonomia energetica dell'80%. Il sostegno di iniziative di riforestazione come il progetto internazionale ‘We Grow Trees’ di Treedom, grazie al quale abbiamo creato il ‘Bosco Reggini’, che oggi conta oltre 1.000 alberi. Le collaborazioni con il territorio e la scuola che oggi ci consegnano quest’opera, realizzata dagli studenti sotto la guida degli artisti professionisti Filippo Mozone e Davide Pagliardini, con tecniche miste: pittura, stencil e spray e che rappresenta un passo importante verso la trasformazione dell’edificio scolastico in un ambiente didattico ispirato ai principi pedagogici della Didattica per Ambienti di Apprendimento.”

Chi sceglie Reggini fa una scelta che va oltre il semplice acquisto: partecipa in prima persona a un progetto aziendale e collettivo di cambiamento che si adopera per il miglior futuro del nostro pianeta.



Comunicato stampa

RegginiAuto