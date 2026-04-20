Reggio Calabria conferisce il premio San Giorgio D'Oro 2026 alla memoria dell'ing. Gino Zani

Reggio Calabria conferisce il premio San Giorgio D'Oro 2026 alla memoria dell'ing. Gino Zani.

Il Premio San Giorgio d’Oro, istituito nel 1993, è la più alta onorificenza che il Comune di Reggio Calabria conferisce a personalità che si sono particolarmente distinte nell’impegno sociale o professionale, nella attualità o alla memoria. Quest’anno, il Comune di Reggio Calabria ha voluto dedicare il Premio alla memoria dell’Ing. Gino Zani che, all’indomani del terribile terremoto del 1908, si è recato in quella città, appena laureato, per svolgere una breve indagine sulle conseguenze del sisma sugli edifici, per conto dell’Università di Bologna. Di fatto, avendo ottenuto un impiego presso il Genio Civile attraverso concorso, vi è rimasto per ventisette anni, svolgendo un ruolo di protagonista nella ricostruzione della città. Il particolare valore della sua opera si evidenzia nello studio di modelli architettonici, di tecniche strutturali e di procedimenti costruttivi assolutamente innovativi che hanno permesso la costruzione di numerose abitazioni economiche e popolari in tempi strettissimi, con caratteristiche strutturali antisismiche, con configurazioni architettoniche evolute e costi e tempi molto ridotti rispetto a quelli correnti. Un particolare settore nel quale si distingue la sua opera è quello dell’applicazione della tecnica del calcestruzzo armato per le strutture antisismiche, assolutamente innovativa per l’epoca, nella quale ha definito i primi parametri e schemi di progetto della materia. Contemporaneamente realizza importanti edifici pubblici, quale la Prefettura, il Palazzo del Genio Civile e numerosi altri, unitamente a residenze private di notevole rilevanza architettonica, che oggi costituiscono valore monumentale per la città. Il Premio verrà consegnato dal Sindaco f.f. dott. Domenico Battaglia il giorno 22 aprile al Teatro Cilea di Reggio Calabria. È prevista la partecipazione di alcuni nipoti dell’Ingegnere, a titolo personale ed in rappresentanza dell’Istituto Ingegnere Gino Zani, per il ritiro del premio.

Comunicato stampa - Istituto Ingegnere Gino Zani

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