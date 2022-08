Regina e Stella: due ballerine riminesi a Broadway

Regina e Stella: due ballerine riminesi a Broadway.

Regina e Stella: basterebbero solo i nomi per far capire le intenzioni di queste due giovanissime ballerine riminesi. Hanno infatti solo 15 anni Regina Rinaldini e Stella Giorgi, ma sanno già benissimo cosa vogliono. E la loro determinazione, la loro grande passione per la danza e per il musical le porterà a vivere un sogno incredibile. Il sogno di partecipare all’International Summer School che si terrà dal 22 al 31 agosto a Broadway, presso la Fini Dance di New York, in quella che è l’indiscussa capitale mondiale del musical. Un sogno costruito con l’impegno di anni di studio (le due riminesi sono allieve della Scuola Anca Ardelean da quando avevano solo 4 anni) e conquistato vincendo la Borsa di Studio per volare a New York lo scorso febbraio a Firenze durante il Festival Danza InFiera, con una coreografia di Giorgia Falcioni, tratta dal musical “Chicago”. Una bella soddisfazione anche per la città di Rimini, che dopo anni di iniziative e manifestazioni volte a promuovere e far crescere tutte le arti, vede giovani artisti riminesi portare alto il nome della nostra città in giro per il mondo. Saranno 10 giorni molto intensi quelli che aspettano le due giovanissime artiste: tante ore di lezione sui vari generi di danza tenute dai migliori insegnanti delle scuole di Danza di New York. Il tutto terminerà con l’Italian International Dance Award, dove verranno portate in scena anche coreografie create durante il periodo di studio. Un’esperienza fondamentale per la loro crescita artistica e umana grazie al confronto con una realtà in cui l’arte viene considerata in modo molto diverso. Vero cittadino del mondo, Antonio Fini è il fondatore della Fini Dance di New York. Primo ballerino alla Micheal Mao Dance di New York, il coreografo e ballerino è molto noto anche in Italia per essere stato giudice speciale nel programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”. La sua scuola ha preparato moltissimi ballerini facendogli ottenere contratti nei più importanti teatri del mondo.

c.s. Scuola Anca Ardelan, Danza e Musical

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: