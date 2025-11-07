Regine di Cuori, donne in musica per la Rassegna Musicale d'Autunno

Regine di Cuori è un Concerto che ancora una volta presenta delle “prime" per San Marino di compositrici come Alma Mahler, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Dora Pejačević, Louise Farrenc, Lili Boulanger, Rosy Wertheim, Emillle Mayer, Amy Beach, Mathilde von Kralik, Louise Adolpha le Beau, Laura Constance Netzel. Un elenco corposo di donne che, al pari degli uomini, esprimono idee, identità, pensiero, tecnica, … e qualcosa in più. Le tenacia di opporsi ad un mondo di pregiudizi e la capacità di narrare e vivere vite ricche di passioni, amori, viaggi, ispirazione, vitalità, studio, confronto, figli, carriere, drammi, soddisfazioni, dolori. A narrare questo mondo tre artiste donne, Laura Lanfranchi (soprano), Cecilia Bacci (violino) e Sara Musso (piano).

Appuntamento Domenica 9 novembre ore 16:30 al Teatro Titano di San Marino

C.s. - Associazione Musicale Camerata del Titano

