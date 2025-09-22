Regionali Marche, il Comites incontra i candidati di Democrazia Sovrana Popolare

Sabato scorso Francesco Toscano, Presidente nazionale di Democrazia Sovrana Popolare, accompagnato dai candidati del partito alle prossime elezioni regionali delle Marche provenienti della provincia di Pesaro e Urbino è stato ospite del Comites San Marino presso la sede di Via Maestri Comacini 5 a San Marino Città. Ad accogliere gli esponenti di Democrazia Sovrana Popolare, partito fondato da Francesco Toscano insieme a Marco Rizzo, il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, il Membro dell’Esecutivo Marina Rossi ed il Direttore Tecnico Roberto Zanotti che ha curato le riprese video dell’incontro. L’occasione è stata valida per intavolare un confronto che ha convolto anche il Presidente di AFIS (Associazione Frontalieri Italia- San Marino) Massimo Ceccaroli ed un nutrito gruppo di concittadini. In primo piano le questioni afferenti gli italiani residenti a San Marino, come il rilascio dei documenti di identità da parte dei comuni di iscrizione AIRE, la sanità, le infrastrutture stradali che collegano i territori e le problematiche che stanno vivendo gli 8700 lavoratori frontalieri che si spostano quotidianamente per lavorare nella Repubblica di San Marino. Di questi circa 3000 sono marchigiani e chiedono alle istituzioni di risolvere la questione della doppia tassazione a carico dei pensionati frontalieri, del mancato riconoscimento della Legge 104 ed altre criticità. Secondo Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei l'incontro è stato una proficua occasione per mettere al tavolo la politica ed i cittadini in modo da trovare soluzioni efficaci ed immediate. In tale prospettiva Democrazia Sovrana Popolare, da sempre in prima linea per le esigenze di chi lavora e produce, ha manifestato vivo interesse verso le questioni trattate. A tal proposito Francesco Toscano ha affermato "nelle Marche, così come nel resto d'Italia, non possono esistere lavoratori di serie B. La politica deve servire per semplificare la vita dei cittadini non per complicarla”. Al termine dell’incontro il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha ringraziato gli esponenti di Democrazia Sovrana Popolare ed il Presidente di AFIS per avere partecipato al dibattito.

C.s. - Comites San Marino

