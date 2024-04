“Regione Emilia Romagna – San Marino: firmato accordo di collaborazione diretta nel settore agricolo nell’ambito della ricerca e della raccolta dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno”

“Regione Emilia Romagna – San Marino: firmato accordo di collaborazione diretta nel settore agricolo nell’ambito della ricerca e della raccolta dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno”.

In attuazione dell’accordo di Collaborazione tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna, firmato a Bologna il 10 giugno 2013, con il quale si è inteso promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione in campo economico, sanitario, faunistico venatorio, dei servizi idrici e del settore agricolo nello spirito di amicizia che tradizionalmente caratterizza le relazioni tra le parti, in data odierna, a Bologna, è stato siglato “l’accordo per il riconoscimento dell’abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi conseguita nel territorio dell’altra Parte nonché per l’adozione di tutte le misure necessarie atte a conseguire un’effettiva collaborazione tra le parti”. Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, Stefano Canti accompagnato dal Direttore di Dipartimento Territorio e Ambiente, Alessandra Guidi, si sono recati presso la sede della Regione Emilia Romagna per sottoscrivere “l’accordo di collaborazione diretta nel settore agricolo nell’ambito della ricerca e della raccolta dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno”. Ad accogliere la delegazione sammarinese l’Assessore Regionale con delega all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi ed il collaboratore Dott. Alberto Pighini, che hanno espresso vivo compiacimento per il risultato raggiunto. L’incontro è proseguito con un proficuo scambio di vedute tra le due realtà, con la reciproca consapevolezza di mirare ad un unico obiettivo ovvero quello di supportarsi vicendevolmente nell’attività di formazione e aggiornamento, favorendo la partecipazione reciproca a specifici corsi, incontri e convegni nonché la collaborazione con le università o altri istituti di ricerca. Le Parti hanno dato atto della comune volontà e disponibilità di collaborazione in ambito di agricoltura nell’interesse delle proprie comunità, con l’intento di sviluppare sinergie ed azioni coordinate ed integrate atte a salvaguardare lo sviluppo del settore agricolo e nel caso specifico la riproduzione del tartufo nei rispettivi territori. Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “l’accordo di collaborazione nel settore agricolo nell’ambito della ricerca e della raccolta dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno sottoscritto nella giornata odierna sancisce gli ottimi rapporti tra le due amministrazioni. Un sentito ringraziamento lo rivolgo all’Assessore Alessio Mammi per la fattiva collaborazione nell’ambito di agricoltura e della valorizzazione dei rispettivi territori”.

cs SdS Territorio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: