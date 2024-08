Registro dei titolari effettivi affidamenti fiduciari e nuove istruzioni operative registro titolari effettivi trust

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica che, per effetto dell’art. 23 quinquies, comma 3, della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 e s.m., introdotto dall’articolo 37 del Decreto Delegato n. 154 del 31 ottobre 2023, relativo all’adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è stato istituito il Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari (REGTEA) con decorrenza 23 agosto 2024. Il predetto art. 23 quinquies ha previsto al comma 3 che “Nel caso di affidamento fiduciario, gli affidatari residenti comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi dell’affidamento fiduciario all’Ufficio del Registro dei trust, ai fini della conservazione in un apposito registro. Nel caso di affidatario non residente, la comunicazione deve essere effettuata qualora i beni oggetto di affidamento fiduciario producano redditi nella Repubblica di San Marino”. Le modalità di comunicazione dei titolari effettivi nonché le modalità di consultazione delle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi da parte dei soggetti individuati dalla Legge, sono disciplinate dalle Istruzioni Operative disponibili sul sito web della Banca Centrale nella sezione dedicata al Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari. Nell’occasione, si ritiene sin da ora doveroso precisare che – ai sensi dell’art. 115, comma 1, del sopra citato Decreto Delegato n. 154 del 31 ottobre 2023 - per gli affidamenti fiduciari già in essere alla data di istituzione del REGTEA la comunicazione dei dati che devono essere ivi iscritti deve essere perfezionata entro 30 giorni dalla data di istituzione del Registro, e pertanto entro il 22 settembre 2024. La Banca Centrale comunica, altresì, che per effetto del medesimo articolo 23 quinquies, che ha modificato la disciplina precedentemente in essere relativa alla comunicazione e all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust, sono state aggiornate le Istruzioni Operative relative al Registro dei Titolari Effettivi del Trust, disponibili sul sito web della Banca Centrale nella sezione dedicata al trust.

