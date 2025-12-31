Registro Navale sdi San Marino, confronto con UANI per la conformità nel commercio marittimo

A seguito dell’incontro tenutosi a Malta nel mese di dicembre, dedicato all’applicazione delle sanzioni, e grazie all’opportunità di confronto personale emersa in tale contesto, abbiamo avuto il piacere di accogliere il Sig. Charlie Brown di United Against Nuclear Iran (UANI) per una visita informale presso il nostro Registro Navale. L’incontro si è svolto innanzitutto in un clima cordiale e amichevole. Il Sig. Charlie Brown è stato ricevuto dall’Ing. Nicola Camorali, Flag State Manager del Registro Navale di San Marino. Al di là del suo carattere informale, l’incontro ha rappresentato una preziosa occasione per raƯorzare ulteriormente i rapporti tra i principali stakeholder, fondamentali per la costruzione di una rete solida ed eƯicace volta a prevenire e contrastare le violazioni dei regimi sanzionatori. UANI è un’organizzazione in prima linea nella promozione della conformità nel commercio marittimo globale. Per una bandiera giovane e in crescita come quella di San Marino, lo sviluppo di relazioni costruttive, trasparenti e collaborative con organizzazioni di tale livello riveste un’importanza strategica. San Marino è membro attivo del Registry Information Sharing Compact (RISC), un gruppo di lavoro internazionale che riunisce alcuni dei principali registri navali mondiali — come Panama e Liberia — con l’obiettivo di condividere informazioni, migliorare la governance marittima e contrastare il fenomeno del flag-hopping, ovvero il frequente cambio di bandiera da parte delle navi al fine di eludere i controlli normativi. Attraverso il Registro Navale di San Marino (SMSR), la partecipazione al RISC raƯorza il registro marittimo nazionale e consolida la cooperazione internazionale nel settore. Tale impegno riflette l’ambizione di San Marino di oƯrire elevati standard regolamentari, trasparenza e competitività, posizionandosi come un attore aƯidabile e responsabile nell’industria marittima globale. In questo contesto, San Marino applica le sanzioni adottate dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea e, su base volontaria, si allinea inoltre alle misure emanate dall’OƯice of Foreign Assets Control (OFAC) e dalle competenti autorità del Regno Unito. Nel complesso, queste iniziative dimostrano il forte e concreto impegno di San Marino nella cooperazione internazionale, nell’applicazione delle sanzioni e nella promozione dell’integrità, della trasparenza e della conformità nel commercio marittimo globale.

