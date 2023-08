Regolamentazione temporanea del traffico veicolare, in occasione del “Summer Pride”

Regolamentazione temporanea del traffico veicolare, in occasione del “Summer Pride”.

Per lo svolgimento degli eventi e della parata sul lungomare di domenica 6 agosto è prevista una regolamentazione temporanea del traffico veicolare sui lungomari e nelle aree ad essi circostanti, a partire da P.le Benedetto Croce (zona Pascoli) alla Via Bianchi (dopo la rotonda del Grand Hotel), con modalità e chiusure diversificate. In particolare, è prevista la chiusura totale al traffico veicolare della carreggiata lato Ancona di Piazzale Kennedy, antistante Hotel Bellevue, e della carreggiata lato Ravenna di Piazzale Kennedy dalle ore 19.00 del 5 alle ore 08.00 del 6 agosto. Chiusura totale della pista ciclabile nel tratto antistante il Belvedere di Piazzale Kennedy, nel periodo dalle ore 19 del 5 agosto alle ore 08 del 6 agosto, al fine di consentire al pubblico di presenziare al Party Pride di sabato sera. Nella giornata del 6 agosto, dalle ore 6 alle 20, chiusura totale temporanea al traffico veicolare e divieto di sosta: - sul lungomare di Vittorio e del lungomare Murri, nei rispettivi tratti dalla via Fellini Satyricon fino alla via Toby Dammit, - su piazzale Benedetto Croce, - sulla via Toby Dammit, intera via. Nel periodo dalle ore 07 del 6 alle ore 08del 7 agosto chiusura totale temporanea al traffico veicolare e divieto di sosta: - della rotonda Grand Hotel - di viale Beccadelli, nel tratto dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori; - del lungomare Tintori, nel tratto dalla Via Beccadelli alla Via Bianchi. Si segnala che la carreggiata lato monte della rotonda Grand hotel (tratto antistante il parco Fellini) e il viale Colombo, nel tratto dalla rotonda Grand hotel alle vie Bianchi Alberto saranno chiusi al traffico e interdetti alla sosta già dalle ore 7.00 del 4 agosto (e rimarranno tali fino alle ore 12.00 dell'8 agosto), per lo svolgimento degli eventi in piazzale Fellini nell’ambito della manifestione Romagna Wow.

