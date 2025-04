Reintegro della dott.ssa Loretta Casadei nel ruolo di Coordinatore Infermieristico/Tecnico di Azienda – Istituto per la Sicurezza Sociale

Con sentenza pronunciata in data 7 febbraio 2025 il Tribunale della Repubblica di San Marino, ha assolto, con formula piena, la Dott.ssa Loretta Casadei dai reati contestati nei procedimenti penali riuniti nn. 118/RNR/2018 e 584/RNR/2019. Nel corso delle 25 udienze dibattimentali del predetto procedimento, il cui clamore mediatico ha avuto un impatto significativo sia sulla sua persona sia sull'immagine dell'I.S.S., la Dott.ssa Casadei ha ribadito la sua posizione di totale estraneità ai fatti, sostenendo la propria innocenza sin dalle fasi inziali del procedimento ed evidenziando la sua tempestiva denuncia degli eventi che avevano originato il procedimento penale. Con la sentenza di assoluzione, il tribunale ha escluso ogni responsabilità a carico della Dott.ssa Casadei. L'Istituto per la Sicurezza Sociale ha ritenuto, dunque, di reintegrare la Dott.ssa Loretta Casadei nel suo ruolo di Coordinatore Infermieristico/Tecnico di Azienda. Il reintegro è stato predisposto con effetto immediato, dal 2 aprile u.s..

