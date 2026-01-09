Relazione Annuale A.F.I.S.: Bilancio 2025 e Priorità 2026

Introduzione – Un nuovo protagonismo dopo anni di silenzio

Il 2025 non è stato un anno ordinario: è stato l’anno in cui si è interrotto un silenzio durato troppo a lungo. Dopo anni in cui è mancata una voce di una rappresentanza forte, stabile e coesa, è nata A.F.I.S. – Associazione Frontalieri Italia San Marino. A.F.I.S. nasce dalla convinzione che non fosse più accettabile restare spettatori mentre diritti e tutele venivano progressivamente ridotti, trascurati o disattesi. Dalla nostra costituzione, in diversi contesti istituzionali e sociali è tornato finalmente al centro il tema dei frontalieri e degli ex lavoratori frontalieri. Nel corso dell’anno abbiamo avviato un percorso di accreditamento indispensabile: ci siamo presentati alle istituzioni locali, alle organizzazioni sindacali e siamo giunti fino alle sedi parlamentari a Roma. Oggi, grazie a questo lavoro, A.F.I.S. è riconosciuta come un interlocutore utile e credibile, capace di operare quale elemento di raccordo tra cittadini, amministrazioni e istituzioni. I rapporti instaurati con i diversi enti confermano la natura costruttiva della nostra azione, fondata su dati, atti e argomentazioni, non su mere rivendicazioni.

Un risultato rilevante e un ringraziamento all’On. Beatriz Colombo

Il traguardo più significativo di questo primo anno associativo è stato conseguito nelle ultime settimane. Desideriamo pertanto esprimere un ringraziamento pubblico all’Onorevole Beatriz Colombo. Grazie alla sua attenzione e al suo intervento presso la Camera dei Deputati, è stato possibile inserire un Ordine del Giorno nell’ambito della Legge di Bilancio 2026. Tale atto riveste un’importanza strategica e mira a prevenire in modo definitivo le situazioni di doppia imposizione ai danni dei pensionati e a chiarire, una volta per tutte, in applicazione della Convenzione bilaterale Italia–San Marino, il significato di “pensione di sicurezza sociale”. L’obiettivo dell’Associazione è favorire un’applicazione uniforme delle norme sull’intero territorio nazionale, superando l’incertezza interpretativa che, fino ad oggi, ha generato disomogeneità e contenziosi.

Ringraziamenti ai sostenitori

Nulla di quanto realizzato sarebbe stato possibile senza il sostegno delle persone. Un ringraziamento sentito va alla comunità che segue e alimenta le nostre attività attraverso i canali web e social. Un riconoscimento particolare è dovuto a chi, scegliendo di iscriversi ufficialmente, contribuisce concretamente alle risorse necessarie per sostenere l’azione dell’Associazione, le iniziative e le attività di tutela. Gli iscritti rappresentano il motore e la base concreta di A.F.I.S. Pur disponendo di risorse economiche limitate, l’Associazione ha ritenuto doveroso confermare il proprio impegno verso la comunità, provvedendo comunque a rinnovare a titolo gratuito il tesseramento per coloro che si sono iscritti nel 2025.

2026 – Priorità operative e contrasto alle discriminazioni

Se il 2025 è stato un anno di avvio e costruzione, il 2026 dovrà essere un anno di consolidamento e risultati, pur nella consapevolezza delle difficoltà che permangono.

1. Doppia imposizione e atti dell’Agenzia delle Entrate (Rimini) Priorità assoluta è trasformare l’Ordine del Giorno in un provvedimento attuativo o in una norma di legge chiara e definitiva, che ponga termine alla doppia tassazione e alle conseguenti richieste nei confronti dei pensionati. È necessario tutelare i pensionati non soltanto sul piano economico, ma anche su quello umano: è inaccettabile che debbano vivere nell’ansia di ricevere atti e cartelle esattoriali. Proprio per questo si rende indispensabile un’azione più incisiva e coordinata da parte di tutti i soggetti coinvolti, comprese le rappresentanze sindacali, affinché si giunga rapidamente a un quadro normativo chiaro e definitivo. A.F.I.S. ribadisce inoltre l’esigenza di parità di trattamento rispetto ad altri contesti di frontalierato: non è giustificabile che cittadini italiani che hanno lavorato in Stati diversi (ad esempio nell’area ligure, nel Principato di Monaco o in Francia) ricevano discipline e tutele differenti rispetto a chi ha lavorato nella Repubblica di San Marino. Chiediamo equità, certezza del diritto e uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.

2. Oltre i confini: un’Associazione di riferimento per tutti i lavoratori coinvolti Nel 2026 intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra capacità di rappresentanza. A.F.I.S. non intende essere solo un punto di riferimento per i frontalieri italiani, ma anche un interlocutore per i cittadini sammarinesi che lavorano in Italia, laddove emergano questioni di tutela e giustizia. I diritti del lavoro non devono essere subordinati a appartenenze politiche o nazionali: l’Associazione opererà con un’impostazione coerente ai principi di equità e tutela universale del lavoratore.

3. Radicamento territoriale e progetti sociali A.F.I.S. intende consolidare il proprio radicamento nelle comunità locali. Sono in corso interlocuzioni con fondazioni ed enti erogatori che promuovono bandi di finanziamento per iniziative a carattere sociale, al fine di individuare opportunità e strumenti utili a sviluppare progetti a favore delle famiglie dei frontalieri e, più in generale, della cittadinanza.

4. Punti statutari: Legge 104 e diritti sociali L’emergenza fiscale connessa all’IGR ha imposto, nel 2025, una priorità legata alla tutela economica immediata. Nel 2026, tuttavia, l’Associazione riprenderà con determinazione anche gli altri punti previsti dallo Statuto, tra cui: Legge 104, assegni e misure di sostegno familiare, diritti sociali connessi alla disabilità e all’assistenza dei familiari. Non si tratta di temi secondari: sono elementi strutturali della dignità e delle tutele dei lavoratori e delle loro famiglie.

Conclusioni

Il percorso resta impegnativo, ma la direzione è chiara. Oggi non siamo più invisibili. A.F.I.S. proseguirà con serietà e determinazione affinché il confine non rappresenti una barriera che sottrae diritti, ma un ponte che li riconosce e li valorizza. Con l’augurio di un proficuo 2026 a tutte e a tutti, si rinnova l’impegno dell’Associazione nel perseguire obiettivi concreti e misurabili.

