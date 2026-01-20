Relazioni internazionali. Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino rafforzano la cooperazione su sviluppo, coesione e qualità dei servizi

Consolidare la cooperazione istituzionale, integrare servizi e politiche e rafforzare la capacità di risposta dei territori, per rendere l’azione pubblica sempre più efficace e coordinata a beneficio di cittadine, cittadini e imprese. È questa la cornice entro cui si inserisce il nuovo Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, firmato oggi a Bologna dal presidente Michele de Pascale e dal segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, alla guida della delegazione sammarinese. Un’intesa che nasce dalla volontà condivisa di rafforzare un rapporto storico e di prossimità, fondato su relazioni consolidate e su una crescente interdipendenza tra i due territori, e che punta a rendere più strutturata e stabile la cooperazione su priorità strategiche comuni per lo sviluppo, la coesione sociale e la qualità dei servizi pubblici. La firma dell’Accordo rappresenta un passo in avanti nel percorso di dialogo istituzionale tra Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di mettere a sistema competenze, strumenti e buone pratiche, valorizzando le rispettive specificità e costruendo condizioni favorevoli per affrontare in modo condiviso le principali sfide che interessano i territori e le comunità. La giornata si è aperta con un incontro bilaterale tra il presidente de Pascale e il segretario di Stato Beccari, occasione di confronto sui principali ambiti di cooperazione e sulle prospettive di sviluppo comune. “Questo Accordo rappresenta un passo importante nel rafforzamento di un rapporto istituzionale solido, fondato su interessi comuni e su una visione condivisa di sviluppo- afferma il presidente de Pascale-. Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino condividono sfide e opportunità che riguardano la qualità dei servizi, la competitività dei sistemi produttivi, la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei territori. Mettere a sistema competenze, esperienze e strumenti è fondamentale per costruire risposte più efficaci per cittadine, cittadini e imprese, dando maggiore forza e continuità a una cooperazione concreta e strutturata”. “Lavorare insieme su ambiti come la sanità e la protezione civile, il sostegno alle attività economiche e alle imprese, la gestione dei servizi idrici, dei trasporti e delle infrastrutture- sottolinea il presidente- vuol dire rafforzare l’integrazione tra territori già oggi fortemente interconnessi e rendere più efficace l’azione pubblica. Questo Accordo ci consente di farlo in modo coordinato e stabile, valorizzando anche le opportunità offerte dai programmi europei e dalle collaborazioni internazionali, con l’obiettivo di generare benefici reali e misurabili per le nostre comunità”. “L’incontro odierno ha confermato il clima di grande collaborazione e lo spirito di cordialità che vigono tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna, testimoniato anche dalla firma del nuovo Accordo di collaborazione, che aggiorna e amplia i settori di cooperazione rispetto al precedente del 2013– dichiara il segretario di Stato Beccari–. L’interconnessione con la Regione risulta oggi più che mai fondamentale per lo sviluppo di progetti condivisi e per la concertazione sui grandi temi che trovano ripercussioni nei rispettivi territori.” “L’incontro ha favorito un’ampia disamina dei principali temi e dossier, alla presenza dei rispettivi colleghi di Governo- prosegue- ed ha registrato la volontà di rinnovata collaborazione in ambito sanitario, relativa ai grandi eventi sportivi e alle questioni legate alla viabilità tra i due territori, nonché ai lavoratori transfrontalieri, ed ai possibili avanzamenti per l’attivazione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale”.

Le delegazioni

La delegazione di San Marino, guidata dal segretario di Stato Luca Beccari (Affari Esteri, Affari Politici, Cooperazione Economica e Transizione Digitale), era composta dai segretari di Stato Matteo Ciacci (Territorio e Ambiente, Protezione Civile e Rapporti con l'A.A.S.L.P.), Rossano Fabbri (Industria, Artigianato e Commercio, Ricerca Tecnologica, Telecomunicazioni e Sport), e Federico Pedini Amati (Turismo, Poste, Cooperazione, Expo, Informazione e Attrazione Investimenti Turistici). Presenti all’incontro, assieme al presidente de Pascale, le assessore regionali, Isabella Conti (Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola) e Roberta Frisoni (Turismo, Commercio, Sport.

L’Accordo

Il nuovo Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino definisce un quadro organico e strutturato di cooperazione in numerosi ambiti strategici. Tra questi, il sostegno alle attività economiche e alle imprese, la collaborazione nei settori sanitario e socio-sanitario, la tutela dell’ambiente e dell’agricoltura, la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti, i trasporti e le infrastrutture, la Protezione civile, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo di iniziative comuni nell’ambito dei programmi dell’Unione europea, alla partecipazione congiunta a progetti di cooperazione territoriale e al rafforzamento delle basi conoscitive a supporto della pianificazione, della gestione e del monitoraggio del territorio, anche attraverso la condivisione di dati, strumenti tecnologici e competenze. L’Accordo prevede inoltre l’attivazione di protocolli attuativi settoriali, la costituzione di tavoli tecnici congiunti e l’istituzione di una Commissione mista incaricata di monitorarne l’attuazione e di proporre eventuali aggiornamenti. L’intesa ha una durata quinquennale e si pone l’obiettivo di garantire continuità, efficacia e concretezza alle azioni di cooperazione avviate.

