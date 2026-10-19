Relazioni internazionali. San Marino firma l’accordo di associazione con l’Ue, de Pascale: “Un traguardo atteso che rafforza i legami storici ed economici del territorio. L'Emilia-Romagna continuerà a essere partner strategico per il futuro

“La firma dell’Accordo di associazione tra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea siglato oggi a Bruxelles rappresenta una svolta storica e un motivo di grande gioia non solo per le cittadine, i cittadini e le istituzioni del Titano, ma per l’intera comunità dell’Emilia-Romagna”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, esprime la propria soddisfazione alla notizia della sottoscrizione formale dell'intesa tra il segretario agli Esteri sammarinese, Luca Beccari, e il vicepresidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic. “Come Regione- prosegue il presidente de Pascale- abbiamo sempre sostenuto con convinzione il buon esito di questo lungo e articolato percorso negoziale. L’ingresso di San Marino nel Mercato unico europeo, nel rispetto dei principi cardine della libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, segna un passaggio decisivo che moltiplicherà le opportunità di crescita, innovazione e cooperazione per l’intero sistema economico e sociale del nostro territorio d'affaccio”. “I legami tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino- sottolinea il presidente- sono profondi, quotidiani e strategici: dalla mobilità alle infrastrutture, dalla sanità alla gestione ambientale, fino alla promozione turistica e alla ricerca. Un’integrazione più forte di San Marino nel contesto delle regole e delle opportunità europee rappresenta il naturale compimento di una vicinanza geografica e culturale straordinaria, oltre che una garanzia di stabilità e competitività per le nostre imprese, le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori”. “Desidero rivolgere al Governo sammarinese, ai Capitani Reggenti e a tutto il popolo di San Marino le più calorose congratulazioni per questo traguardo. L’Emilia-Romagna- conclude de Pascale- è, e continuerà a essere, un partner leale e proattivo, pronto a collaborare per cogliere insieme tutte le nuove opportunità che questo storico accordo europeo metterà a disposizione”.





c.s. Regione Emilia-Romagna











