Renata Tebaldi International Voice Competition 2025: San Marino a Versailles e Oslo La decima edizione del Renata Tebaldi International Voice Competition – Baroque Section 2025 unirà idealmente la Repubblica di San Marino al castello di Versailles e alla città di Oslo.

In vista delle fasi finali del concorso che si terranno a San Marino dal 23 al 27 settembre, infatti, sono in calendario due importanti tappe internazionali per i candidati che volessero effettuare le preselezioni anche con un'audizione in presenza (è prevista dal bando la preselezione tramite l'invio di video):

- il 10 e il 11 Maggio 2025 presso le Chậteau de Versailles Spectacles. Nell’occasione sarà possibile presentarsi anche per l’ammissione all’Accademia dell’Opéra Royal; requisito richiesto la buona conoscenza della lingua francese. Per accedere a questa opportunità è necessario iscriversi entro l'11 aprile (per il concorso e l'Accademia) il 4 Maggio 2025 (solo per il concorso) sarà concessa questa opportunità.

- il 6 Giugno 2025 presso l’Accademia dell’Opera di Oslo. Per accedere a questa opportunità è necessario iscriversi entro il 31 Maggio 2025.

Chậteau de Versailles Spectacles rappresenta uno dei più importanti centri internazionali di musica barocca e ha come palcoscenico principale lo storico teatro di corte dei sovrani francesi. La collaborazione con la Fondazione Renata Tebaldi e la Repubblica di San Marino si concretizzerà anche con la presenza come presidente della giuria di Laurent Brunner, direttore dell’Opéra Royal e dello Château de Versailles Spectacles che offrirà un contratto/scrittura al vincitore del primo premio. L'Accademia dell'Opera di Oslo fin dalla sua fondazione nel 1964 è stata l'istituzione leader in Norvegia per l'istruzione operistica con sia un programma annuale sia singoli di Master. Oggi Oslo è uno dei più importanti centri musicali europei con la nuova sede dell'Opera inaugurata nel 2008. La Fondazione Tebaldi instaura da quest'anno una collaborazione che, nel segno della musica e di una progettazione culturale proiettata al futuro, lega la Repubblica alla capitale norvegese. Le attività legate al Concorso non si limiteranno a queste preselezioni e alle fasi finali di settembre, ma comprendono iniziative ed eventi che contribuiscono a consolidare il ruolo di San Marino nel mondo, facendo della Repubblica un centro di arti e cultura in rete con importanti realtà internazionali. Ricordiamo che per il Concorso Renata Tebaldi 2025, il limite d'età è fissato a 32 anni e potranno iscriversi candidati nati fra il 28 settembre 1992 e il 23 settembre 2007. Il concorso è aperto a tutte le nazionalità e tutti i registri vocali. Il termine previsto per le iscrizioni è il 30 giugno 2025. Nato nel 2005 come segno di gratitudine della Repubblica nei confronti di Renata Tebaldi e dal desiderio dell'artista di promuovere e sostenere i giovani talenti, il Concorso ha visto negli anni una crescente partecipazione internazionale, richiamando cantanti da tutti i continenti, e ha laureato artisti oggi avviati a una brillante carriera. Il Renata Tebaldi International Voice Competition ha, infatti, sempre posto in primo piano l'importanza di creare opportunità professionali per i propri vincitori, includendo fra i premi, oltre ai riconoscimenti in denaro, scritture e audizioni offerte da una giuria internazionale altamente selezionata fra sovrintendenti e direttori artistici.

c.s. Fondazione Renata Tebaldi





