Renata Tebaldi International Voice Competition: Opera Section 2024 - Iscrizioni record per la nona edizione

Renata Tebaldi International Voice Competition: Opera Section 2024 - Iscrizioni record per la nona edizione.



Sono 156 e provengono da 34 paesi gli iscritti ammessi alla nona edizione del Renata Tebaldi International Voice Competition – Opera Section 2024, che si terrà nella Repubblica di San Marino dal 16 al 20 dicembre 2024.

Alla chiusura delle iscrizioni, il primo risultato per la nuova edizione del Concorso Tebaldi di San Marino è entusiasmante, confermando e superando il successo degli scorsi anni. Il cambiamento della formula, da biennale con lo svolgimento parallelo dei concorsi dedicati al repertorio lirico e barocco ad annuale con l'alternanza delle due sezioni, ha comportato addirittura un incremento relativo alle adesioni alla sezione singola. Anche in termini assoluti il numero di nazionalità rappresentate è il più alto registrato.

I vincitori della nona edizione del Renata Tebaldi International Voice Competition – Opera Section 2024 saranno selezionati fra 93 soprani, 16 mezzosoprani, 1 contralto, 13 tenori, 23 baritoni e 10 bassi provenienti da Italia, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa Rica, Danimarca, Filippine, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Iran, Israele, Kazakistan, Lituania, Moldova, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovakia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Norvegia, Ucraina, USA.

Considerati anche i conflitti che coinvolgono alcuni di questi paesi, questo risultato appare come un segnale di conforto e speranza per un'idea di pace e fratellanza nelle arti.



IL CONCORSO e LA GIURIA

Nato nel 2005 come segno di gratitudine della Repubblica nei confronti di Renata Tebaldi e dal desiderio dell'artista di promuovere e sostenere i giovani talenti, il Concorso ha visto negli anni una crescente partecipazione internazionale, richiamando cantanti da tutti i continenti, e ha laureato artisti oggi avviati a una brillante carriera.

Il ventennale dalla scomparsa del grande soprano, che a San Marino scelse di vivere dopo il ritiro dalle scene, in concomitanza con il centenario pucciniano e con il recente riconoscimento da parte dell'Unesco del canto lirico italiano come Patrimonio culturale immateriale dell'umanità, rendono particolarmente significativa questa edizione del Concorso, culmine di una serie di incontri e iniziative promossi dalla Fondazione Renata Tebaldi.

Giuria internazionale 2024:

presidente Carolin Wielpütz, Musik Theater an der Wien

Evamaria Wieser, Festival di Salisburgo,

Dominique Meyer, Teatro alla Scala,

Michel Beaulac, Opéra de Montréal,

Paulo Abrão Esper, Cia Ópera São Paulo,

Nicola Valentini, direttore d'orchestra.

Giuria critica 2024:

Alessandro Cammarano, Piero Mioli, Alessandro Mormile, Roberta Pedrotti, Paolo Pellegrini.

Il Renata Tebaldi International Voice Competition gode dei patrocini istituzionali della Repubblica di San Marino:

Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti

Patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri; della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura; della Segreteria di Stato per il Turismo

Patrocinio della Commissione Nazionale Sammarinese per l'Unesco

Patrocinio Università degli Studi Repubblica di San Marino e dei seguenti teatri:

Fondazione Teatro alla Scala

Fondazione Teatro Regio di Parma

Fondazione Teatro la Fenice



LA FONDAZIONE RENATA TEBALDI

Costituita il 30 dicembre 2004 con autorizzazione di Renata Tebaldi, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005 la Fondazione Renata Tebaldi ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso Internazionale di Canto e concerti. Il patrimonio economico della Fondazione deriva da contributi, sponsorizzazioni, donazioni, aiuti volontari ed attività promozionali che la stessa Fondazione pone in atto per il proprio sostentamento.

www.fondazionerenatatebaldi.org



Comunicato stampa

Fondazione Renata Tebaldi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: