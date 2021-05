Renata Tebaldi protagonista di un cammino a ritroso nel Belcanto italiano

Venerdì sera la voce d’angelo di Renata Tebaldi risuonerà sulle frequenze radiofoniche di Ameria Radio, emergente webradio dedicata alla musica classica e lirica. L’iniziativa, nata grazie alla collaborazione fra la Fondazione Renata Tebaldi e l’emittente umbra, permetterà a melomani ed ascoltatori di ripercorrere la sfolgorante carriera del grande soprano. “Renata Tebaldi… storia di una diva” questo il titolo della trasmissione che si inserisce all’interno di “Tutto nel Mondo è Burla”, una rubrica settimanale incentrata sul belcanto. L’evento sarà suddiviso in due puntate, il 30 aprile ed il 23 maggio 2021: date significative che ricordano l’ultimo concerto sammarinese della Tebaldi, tenuto il 30 aprile del 1976 poco prima del suo “addio alle scene” in quel 23 Maggio che tutto il mondo ricorda. Una carriera di 32 anni esatti considerando che il debutto del soprano a Rovigo avvenne il 23 Maggio del 1944. Importante per la Fondazione ricordare quel concerto che Renata regalò a San Marino ed ai suoi amici dedicandolo alla memoria di Leo Dominici, un medico che le aveva fatto recuperare la voce scomparsa all’improvviso durante un concerto al Metropolitan di New York. In quell’occasione la accompagnava al pianoforte il giovane Maestro Edoardo Müller, che 42 anni dopo divenne socio onorario della Fondazione Renata Tebaldi a cui, sino alla scomparsa, è rimasto profondamente legato. Le due puntate saranno un excursus a ritroso, la parte più significativa delle due trasmissioni prevederà l’ascolto di arie d’opera e non, anche inedite, tratte dal repertorio tebaldiano. Accanto ai consueti conduttori di Ameriaradio, Paolo Pellegrini, Massimiliano Samsa e Valerio Lopane, saranno ospiti della prima puntata Fiorenza Cedolins, Fondatore e Direttore artistico SOI Scuola dell'Opera Italiana e Concorso di Canto Lirico Virtuale SOI, Roberta Pedrotti, giornalista e direttrice della testata on line “L’Ape musicale” e Barbara Andreini, coordinatrice artistica della Fondazione Renata Tebaldi. La trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 21.00 sul sito www.ameriaradio.com dove sarà disponibile anche in streaming.