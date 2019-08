Replica del Movimento RETE ad Alessandro Rossi membro di MDSI

A seguito della nota stampa pubblicata martedì 27 agosto, a firma "Alessandro Rossi - MDSI", il Movimento RETE specifica che ogni posizione personale legittimamente espressa da aderenti alla coalizione DIM rimane tale, e come tale deve essere ricevuta. Il Movimento RETE si dissocia da comunicati stampa passati e futuri non in linea con quanto già espresso tramite i propri. Il Movimento RETE, dopo aver responsabilmente collaborato in via emergenziale alla legge sulle risoluzioni bancarie, ribadisce l’assoluta contrarietà a qualsiasi forma di sostegno a questo Governo e a questa maggioranza, auspicando un ritorno alle urne nel più breve tempo possibile. La credibilità e la stabilità finanziaria di questo paese sono state già minate dalle scelte palesemente sbagliate dell’attuale maggioranza ed è per questa ragione che occorre andare immediatamente ad elezioni per poter dare finalmente un Governo realmente rappresentativo della volontà popolare e che possa far fronte alle grandi sfide che ci attendono.

Comunicato stampa

Movimento RETE