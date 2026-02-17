Replica di Sergio Barducci (Presidente Ente Cassa di Faetano) al comunicato di San Marino Group

Per conto del Dr. Sergio Barducci, che sottoscrive la presente per adesione, nella sua qualità di Presidente di Ente Cassa di Faetano (in seguito ECF)

PRESO ATTO

della diffusione del comunicato a firma San Marino Group s.r.l. in merito all’acquisizione di Banca di San Marino, di cui all’oggetto

COMUNICA

di aver ricevuto mandato dal predetto, di valutare la possibilità di procedere ad ogni eventuale iniziativa legale, verso tutti coloro che hanno diffuso notizie non veritiere e suscettibili pertanto di risultare lesive della reputazione del Dr. Sergio Barducci, nella sua veste di Presidente di ECF

In particolare nel comunicato di San Marino Group srl, si può leggere che “ nel settembre 2025, il nuovo consiglio di amministrazione di ECF […] è stato a sua volta informato dello stato di avanzamento dei nostri progetti di investimento a San Marino. Ciò ha condotto alla sottoscrizione di un Memorandum of understanding con il nuovo presidente del consiglio di amministrazione, Sergio Barducci, volto a riaffermare e rafforzare il nostro reciproco impegno in progetti nel settore del benessere sociale di San Marino “.

Tale affermazione risulta all’evidenza contraria al vero, posto che il Dr. Sergio Barducci, per conto di ECF, non ha mai sottoscritto alcun Memorandum con San Marino Group srl.

Al di là degli scopi perseguiti nel diffondere una notizia falsa, si osserva come sia noto che il Dr. Barducci, sia stato eletto alla Presidenza di ECF il 27 settembre 2025; in tale ruolo lo stesso ha presieduto il primo CdA dell’ente solo a metà ottobre 2025, sicchè anche il dato temporale della stipula del richiamato Memorandum, risulta oggettivamente smentito dai fatti.

Peraltro il Presidente Dr. Barducci, non ha mai avuto occasione di incontrare o interloquire personalmente con i rappresentati di San Marino Group srl; quindi ogni accostamento della persona del Dr. Barducci a fatti o comportamenti riferibili alle vicende narrate nel richiamato comunicato, è priva di ogni fondamento



Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti

Avv. Moreno Maresi

Per adesione e conferma

Dr. Sergio Barducci

