Report Fitch, quali le cause e gli effetti del declassamento di San Marino?

Se il bilancio dello Stato è in ottima salute e le banche hanno ricominciato a fare utili, come dichiara il Segretario di Stato per le Finanze, perché San Marino nell'ultimo report dell'agenzia di rating Fitch ha subito un declassamento? È uno degli interrogativi a cui cercherà di dare risposte la nuova puntata di "CSdL Informa", che riprende dopo il periodo estivo. Partecipano il Segretario Generale CSdL Enzo Merlini e il Segretario Confederale William Santi, coordina il dibattito Giuliano Tamagnini. Altra tematica che sarà affrontata riguarda il punto della situazione sulle riforme: previdenziale, del mercato del lavoro, tributaria. Appuntamento domani alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL".

CSdL