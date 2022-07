Repubblica Ceca, Austria, San Marino - Nuova tournée del Maestro Messieri

Repubblica Ceca, Austria, San Marino - Nuova tournée del Maestro Messieri.

Lunedì 4 luglio alle ore 16.30 inizia la nuova tournée musicale del Maestro Massimiliano Messieri insieme ad altri tre musicisti di fama internazionale come Maja Pavlovska (soprano) e al Duo SoliPse (Elena Stojceska, flauto; Romain Petiot, chitarra), che saranno protagonisti prima al XXXIII. Festival Internazionale Forfest della Repubblica Ceca a Kromeriz, poi a Vienna il 5 luglio alle ore 20.30 per il “Concerto per la Pace” organizzato dall’Ambasciata della Repubblica di San Marino in collaborazione con l’Ambasciata della Macedonia del Nord e, infine, il quartetto europeo sarà a San Marino presso la Basilica del Santo il 7 luglio alle ore 18.00 per il concerto inaugurale del XII. Maskfest 2022 – Festival Internazionale di Nuova Musica di San Marino, concerto patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura della Repubblica di San Marino e dal Ministero della Cultura della Macedonia del Nord e con il sostegno di Eden, di S.U.M.S. Società Unione Mutuo Soccorso e dell’Istituto Musicale Sammarinese. Originariamente questa tournée avrebbe visto la partecipazione del soprano Gonca Bogoromova Krapovski che aveva già cantato al concerto inaugurale a Skopje lo scorso 4 maggio, purtroppo un incidente accaduto la settimana scorsa glielo ha negato, fortunatamente la sua amica e collega Maja Pavlovska era libera da recite e concerti in questa settimana e ha potuto sostituirla nel tour imparando in una sola settimana l’intero programma.

Non a caso Maja Pavlovska è una cantante, interprete, musicista e attrice altamente qualificata e acclamata. Dopo essersi formata professionalmente in tenera età nella sua nativa Macedonia e aver sperimentato le sue prime esibizioni teatrali professionali e aver vinto alcuni primi premi nazionali da adolescente, si è diplomata con lode al Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse di Parigi con un doppio Master in Canto lirico e Improvvisazione. Le sue qualifiche includono anche un diploma post-laurea in formazione vocale con lode presso la Guildhall School of Music and Drama di Londra. Maja Pavlovska è nota per essere una cantante e interprete altamente versatile, estendendo il suo repertorio dalla musica classica, teatro musicale, contemporanea, jazz, soul alla musica tradizionale. In Francia, ha iniziato a ricoprire ruoli importanti nel repertorio classico prima del diploma, poi si è esibita regolarmente nei principali teatri d'opera francesi e scene teatrali nazionali come The National Paris Opera Bastille, Théâtre du Chatelet-Paris, Cité de la Musique-Paris, Opera case a Bordaux, Lille, Nantes, Strasburgo, Metz. È stata anche invitata come solista in diverse scene internazionali. Parallelamente al repertorio classico, Maja ha collaborato ininterrottamente nel corso degli anni come solista con alcuni dei maggiori ensemble francesi contemporanei e compagnie di teatro musicale nazionale, come Ensemble 2e2m, Ensemble Justiniana e La Péniche Opéra, creando più di 40 ruoli contemporanei e interpretando complessi e spartiti musicali originali e versatili. Alcuni di questi ruoli sono scritti e dedicati appositamente per la sua voce, come “Iris” di Laurent Martin, o “Outsider” di Alexandros Markeas. Molto legata al Musical Theatre, ha interpretato Ella e Moll in “The Cradle will rock” di Blitzstein, oltre a ruoli da protagonista in musical famosi come “Les Miserable” e “Cabaret”. È anche un'affermata professoressa internazionale di canto e coach di scena. Insieme a questa straordinaria cantante si esibirà col Maestro Messieri anche un duo di musicisti che avevano già incantato il pubblico sammarinese anni fa, il Duo SoliPse, che si è stato formato nel 2011.

La flautista Elena Stojceska e il chitarrista Romain Petiot si sono esibiti in varie città e festival in Francia, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Italia, Russia e Bosnia ed Erzegovina, come il festival di Arromanches, il festival “Maskfest” a San Marino, il festival “Ohrid summer”, “Days of Macedonian Music” a Skopje, il festival “Forfest” a Kromeritz, il festival internazionale “Sarajevo winter”, il museo Scriabin a Mosca, il castello di Bosmelet, Châtellerault, il Festival di Sagonne, La Semaine classique au Lavoir, al Museo reale di belle arti a Bruxelles e diverse sedi a Parigi e nella regione parigina. La formazione di musica da camera per flauto e chitarra ha suscitato interesse tra i compositori sin dai tempi di Astor Piazzolla come la sua “Histoire du tango”. Quindi, il Duo SoliPse tende a suonare essenzialmente musica del XX e XXI secolo, includendo brani di compositori come Doïna Rotaru, Massimiliano Messieri, Toru Takemitsu, Vincent Airault, Laurence Sherr o Edison Denisov.

D'altra parte, il Duo SoliPse è incline alla musica di ispirazione popolare di Béla Bartók, Dusan Bogdanovic, Miroslav Tadic, Ravi Shankar, per citarne alcuni. Hanno eseguito in prima assoluta il brano “Liebes-Lied” di Massimiliano Messieri nel 2016, pezzo composto e dedicato al duo SoliPse, così come “A dream within a dream” per flauto, chitarra, voce, percussioni giocattolo e live electronics. Il compositore americano Laurence Sherr ha dedicato al Duo SoliPse il suo “Capriccioso” per flauto e chitarra. Nel 2022 l'ultimo brano dedicato al duo è stato “Opus voyage” della compositrice francese Raphaëlle Zaneboni. Il Duo SoliPse è stato invitato a tenere una conferenza al Colloquium del 2016 a Kromeriz ed è impegnato in attività pedagogiche attraverso masterclass e workshop sul flauto, sulla chitarra e sulla musica da camera. Un quartetto internazionale (voce, flauto, chitarra e elettronica) arriverà qui da noi a San Marino il 7 Luglio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: