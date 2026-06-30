Repubblica di San Marino e Provincia di Rimini sottoscrivono Statuto e Convenzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Terre di Accoglienza e Libertà” Uno strumento europeo per promuovere sviluppo, progettazione condivisa e valorizzazione del territorio

Repubblica di San Marino e Provincia di Rimini sottoscrivono Statuto e Convenzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Terre di Accoglienza e Libertà”.

progettazione condivisa e valorizzazione del territorio La Repubblica di San Marino e la Provincia di Rimini hanno sottoscritto oggi la Convenzione e lo Statuto del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) denominato “Terre di Accoglienza e Libertà”. La firma di costituzione del GECT, organismo istituzionale di diritto comunitario, completa il percorso istituzionale avviato negli scorsi mesi per dare vita a uno strumento stabile di cooperazione territoriale transfrontaliera. La firma odierna rappresenta un traguardo particolarmente significativo, poiché sancisce la nascita di uno dei primi esempi di cooperazione strutturata nell'ambito dei GECT tra un ente territoriale di uno Stato membro dell'Unione europea e la Repubblica di San Marino, Stato non membro dell'Ue, confermando la volontà condivisa di sviluppare una progettazione integrata capace di superare i confini amministrativi e valorizzare le opportunità offerte dal contesto europeo. Promossa sin dall'origine dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino e dalla Provincia di Rimini, l'iniziativa consentirà di sviluppare una progettazione condivisa in numerosi ambiti strategici. Il GECT costituirà inoltre uno strumento fondamentale per favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione europea, creando nuove opportunità di accesso ai finanziamenti destinati allo sviluppo di progettualità o per la predisposizione e l'attuazione di progetti. L’intesa si inserisce inoltre nel quadro delle eccellenti relazioni istituzionali che legano la Repubblica di San Marino, la Provincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna, recentemente rafforzate dall'Accordo di collaborazione sottoscritto a Bologna il 20 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 6 maggio scorso, che individua nella cooperazione territoriale uno strumento fondamentale per promuovere sviluppo, competitività e coesione.

«Con la sottoscrizione dello Statuto e della Convenzione del GECT “Terre di Accoglienza e Libertà” – ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari – giunge a compimento un progetto nel quale abbiamo creduto sin dall'inizio e che testimonia la capacità dei nostri territori di costruire insieme una visione condivisa di sviluppo. La nascita del GECT rappresenta un ulteriore passo nel percorso di integrazione europea della Repubblica di San Marino e conferma la solidità delle relazioni con la Provincia di Rimini e con la Regione Emilia-Romagna. Attraverso questo strumento potremo sviluppare iniziative concrete in settori strategici per i nostri cittadini e per la competitività dell'intera area, valorizzando una comunità territoriale che da sempre condivide storia, relazioni e prospettive.»

«Con la firma di oggi – dichiara Manuela Guaitoli, Consigliera della Provincia di Rimini con delega alle politiche europee - nasce il GECT “Terre di accoglienza e Libertà”: un Gruppo europeo di cooperazione territoriale che unisce Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino in un unico soggetto di diritto europeo. Il GECT creerà, nel perimetro comunitario, una contiguità ed un grado di cooperazione istituzionale fino ad oggi inedita che ci consentirà di declinare meglio le politiche di sviluppo strategico a favore delle due comunità, affrontando con più efficacia le problematiche comuni di un territorio diviso da ordinamenti amministrativi e legislativi diversi. Da oggi inizia quindi una fase di collaborazione nuova e originale: il GECT tra Rimini e San Marino è infatti la prima esperienza di questo tipo, in Europa, tra un territorio dell’Unione Europea e uno Stato non appartenente all’Unione. Costruirlo non è stato facile, e voglio ringraziare la Regione Emilia-Romagna per il sostegno che ci ha dato finora e che ci darà in futuro.»

La denominazione “Terre di Accoglienza e Libertà” richiama valori profondamente radicati nella storia e nell'identità delle due comunità: l'apertura, l'ospitalità e la libertà, elementi che hanno contribuito a caratterizzare nei secoli il territorio sammarinese e quello riminese e che oggi trovano nuova espressione in un progetto comune orientato allo sviluppo, all'innovazione e alla cooperazione internazionale. Con la firma odierna prende dunque formalmente avvio una nuova fase operativa della collaborazione tra la Repubblica di San Marino e la Provincia di Rimini, chiamate a costruire insieme percorsi di crescita condivisa e a rafforzare la presenza dei rispettivi territori nelle reti e nei programmi di cooperazione europei.

c.s. Repubblica di San Marino e Provincia di Rimini

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