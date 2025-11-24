TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:46 Campania e Puglia restano al centrosinistra, Veneto al centrodestra ancora grazie a Zaia 18:12 Neve e ghiaccio, registrati quattro infortuni sul Titano 16:40 San Marino sulla Linea Gotica: i Capitani Reggenti in visita a Gemmano e Montegridolfo 15:57 Segreteria Cultura, Lonfernini: "Da gennaio progetto pilota con nuove attività per il doposcuola" 15:29 Incidenti stradali prima causa di morte tra i giovani: l'Emilia-Romagna lancia la campagna “Sulla strada” 14:53 Elezioni Giunte, parola ai nuovi Capitani di Castello 13:08 San Marino in dieci dopo soli 7 minuti. Il Fossombrone ringrazia e strappa i tre punti 12:36 Rimini, completato il restauro del foyer del Teatro Galli 11:14 Campania, Puglia e Veneto al voto: affluenza ancora in calo 09:31 Elezioni amministrative a San Marino: definiti tutti i Capitani di Castello, attesa per la composizione delle Giunte
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Repubblica Futura: 25 novembre Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne

24 nov 2025
Repubblica Futura: 25 novembre Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne. Repubblica Futura ritiene che tale argomento debba essere sempre al centro dell’agenda politica sammarinese.
La politica deve dare una risposta corale su questo tema facendo in modo che lo Stato abbia legislazione adeguata, risorse economiche disponibili e tutti gli strumenti operativi affinchè questo triste fenomeno sia prevenuto e debellato definitivamente.
Il tema è anche di natura culturale e in questo senso debbono essere moltiplicate le iniziative affinchè sempre e non solo il 25 novembre di ogni anno si possa diffondere e promuovere una cultura estranea alla violenza di genere.
In questo ambito è necessario, come ricorda anche il Consiglio d’Europa nella Convenzione di Istanbul:
prevenire la violenza;
proteggere e sostenere le vittime e perseguire i responsabili;
elaborare una serie di politiche globali da attuare in modo coordinato.
Repubblica Futura considera imprescindibile l’impegno a sostenere le donne che vivono situazioni di violenza, così come a tenere alta la guardia sul ruolo della donna nella società, nel lavoro, nella politica e nelle istituzioni.
In questo la Repubblica di San Marino deve ancora compiere qualche passo con coraggio.

Comunicato stampa
Repubblica Futura





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa