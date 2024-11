Repubblica Futura a Budapest per l'Assemblea Generale IED

Il 14 novembre scorso il coordinatore di RF Mara Valentini e il membro del gruppo di coordinamento Francesca Piergiovanni hanno partecipato, nella prestigiosa cornice del palazzo reale di Gödöllö, a Budapest, all'Assemblea Generale dell'Istituto dei Democratici Europei. Assemblea che è coincisa con la presidenza ungherese del Consiglio d'Europa. L'incontro ha visto la partecipazione di 25 ospiti in rappresentanza di diversi Paesi a testimonianza di quanto l'adesione internazionale stia crescendo. Durante l'assemblea è stato approvato il nuovo statuto, che include le raccomandazioni dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, al fine di migliorare la governance dell'Istituto. Al direttivo si sono aggiunte due nuove figure, Gerrit Jan Van Otterloo e György Gémesi, che ampliano le expertise e l'internazionalità. È stata quindi esposta la pianificazione delle attività per il primo trimestre del 2025. Fra gli altri, è stato presentato l'evento che Repubblica Futura sta organizzando a San Marino e che vedrà il contributo di esperti di rilevanza internazionale. La partecipazione all'assemblea rimarca, dunque, il lavoro di Repubblica Futura nel dinamico contesto europeo e ne rafforza la figura all'interno di una cornice istituzionale transnazionale.

