Repubblica Futura al congresso del Partito Democratico Europeo Difendere la democrazia richiede cooperazione, solidarietà e responsabilità condivise, oltre i confini dell'Europa

Repubblica Futura al congresso del Partito Democratico Europeo.

Il 23 e 24 ottobre 2026, nella storica cornice di Atene, culla della democrazia, il Partito Democratico Europeo ha riunito leader politici, delegati, rappresentanti delle istituzioni e difensori dei diritti umani provenienti da numerosi Paesi, dando vita a un importante momento di confronto sui valori democratici, sulla libertà e sul futuro dell'Europa. Repubblica Futura ha partecipato al Congresso con la presenza della Presidente Mara Valentini e della Responsabile delle Attività Internazionali Francesca Piergiovanni, confermando il proprio impegno nel dialogo politico internazionale e nel rafforzamento delle relazioni con le forze democratiche europee. L'incontro, che ha visto la partecipazione di oltre cento delegati europei e più di trecento partecipanti dalla Grecia, si è svolto sotto il titolo The Final Countdown – It's Time for Europe, ispirato alla celebre canzone degli Europe. Un richiamo simbolico all'urgenza di agire di fronte alle minacce che attraversano le democrazie contemporanee. Il messaggio emerso dal Congresso è chiaro: di fronte all'avanzata dei nazionalismi, dell'autoritarismo, della disinformazione e alla crescente sfiducia dei cittadini nelle istituzioni, le forze democratiche devono ritrovare una visione comune e rafforzare la propria capacità di azione. Un'Europa più forte, sovrana e democratica Tra gli interventi politici di maggiore rilievo, quelli del Segretario generale del Partito Democratico Europeo ed eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi, e del Presidente del PDE, François Bayrou. Gozi ha richiamato la necessità di costruire un'Europa più forte e sovrana, capace di difendere i propri valori, assumersi la responsabilità del proprio futuro e promuovere una più ampia cooperazione tra le forze democratiche internazionali. Un'ambizione che guarda oltre i confini dell'Unione Europea e propone la costruzione di una vera alleanza globale per la democrazia. Bayrou ha posto al centro del suo intervento un principio fondamentale: la democrazia non può essere costruita per il popolo senza essere costruita con il popolo. Un'affermazione che richiama il valore della partecipazione dei cittadini, il loro diritto a contribuire alle decisioni collettive e la necessità di contrastare ogni forma di progressiva esclusione dalla vita politica. Nel corso del Congresso, il senatore Enrico Borghi, Presidente dell'Istituto dei Democratici Europei e Vicepresidente di Italia Viva, ha richiamato l'attenzione sui rischi di un eccessivo conservatorismo e dell'immobilismo politico europeo, che potrebbero favorire un ritorno a politiche prevalentemente nazionali, indebolendo il processo di integrazione. A dare il benvenuto ai partecipanti sono stati Stefanos Kasselakis, leader del partito greco Demokrates, e il sindaco di Atene Haris Doukas, che ha sottolineato il particolare significato di ospitare un incontro internazionale dedicato alla democrazia proprio nella città che ne ha visto nascere le prime forme storiche. La libertà attraverso le testimonianze di chi la difende Uno dei momenti più intensi del Congresso è stato dedicato alle testimonianze di coloro che, in diverse parti del mondo, si battono per la libertà e i diritti fondamentali, spesso affrontando persecuzioni, repressione e privazioni personali. Nel panel Fighters for Freedoms, moderato dalla Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, sono intervenute Anna Victoria Politkovskaya, impegnata a custodire l'eredità civile e giornalistica di Anna Politkovskaya; Jewher Ilham, che si batte per la liberazione del padre e per i diritti della popolazione uigura; e Shervin Haravi, impegnata nella difesa dei diritti delle donne e delle libertà fondamentali in Iran. Particolarmente significativo il videomessaggio di Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul detenuto, accolto dai partecipanti con una lunga standing ovation. Oleksandra Romantsova, direttrice esecutiva del Centro per le Libertà Civili ucraino, insignito del Premio Nobel per la Pace, ha richiamato l'attenzione sulla difesa dei diritti umani e sulla necessità di perseguire la giustizia nel contesto della guerra condotta dalla Russia contro l'Ucraina. Testimonianze che hanno ricordato come la democrazia non sia soltanto un sistema di istituzioni e regole, ma una conquista civile che coinvolge concretamente la vita, la dignità e la libertà delle persone. La solidarietà verso chi difende questi valori, anche a rischio della propria libertà, rappresenta una responsabilità imprescindibile per le democrazie europee. Da Atene una responsabilità per il futuro La scelta di Atene come sede del Congresso ha assunto un valore che va oltre quello simbolico. La città che ha dato origine a una delle esperienze fondamentali della storia democratica ha offerto l'occasione per riflettere sulla distanza, ma anche sulla continuità, tra le aspirazioni politiche del mondo antico e le sfide del presente. Anche un'originale rappresentazione teatrale ispirata a Pericle ha contribuito a richiamare questo legame, ricordando come la democrazia nasca dal confronto, dalla partecipazione e dalla responsabilità dei cittadini. Dal Congresso è emersa la volontà di promuovere un'Europa capace di proteggere le libertà individuali, coniugare opportunità economiche e responsabilità sociale, difendere lo Stato di diritto e rafforzare la partecipazione democratica. Per Repubblica Futura, la partecipazione a questo importante appuntamento internazionale si inserisce nel percorso di dialogo e collaborazione con le forze politiche europee che condividono i principi della libertà, della democrazia e della solidarietà. Anche una realtà come la Repubblica di San Marino, con la propria storia di indipendenza e le proprie tradizioni istituzionali, può contribuire a questo confronto, portando l'esperienza di una comunità che riconosce nella libertà e nella partecipazione i fondamenti della propria identità politica. Atene ci ricorda che la democrazia non è semplicemente un'eredità da preservare. È un progetto politico che ogni generazione deve continuare a costruire. Il Congresso del Partito Democratico Europeo non ha rappresentato dunque soltanto un momento di riflessione, ma un invito ad assumersi una responsabilità comune. Perché il futuro della democrazia non è scritto una volta per tutte: dipende dalla volontà e dalla capacità dei cittadini e delle istituzioni di costruirlo insieme.



c.s. Repubblica Futura



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