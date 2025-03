Repubblica Futura: alcune dichiarazioni dalla conferenza stampa

Nella giornata di oggi si è svolta una conferenza stampa di Repubblica Futura. Di seguito alcune dichiarazioni dei partecipanti.

Nicola Renzi, capogruppo consiliare di Repubblica Futura, si è soffermato sull’attività parlamentare del gruppo. Tra le altre cose ha dichiarato “ci troviamo nuovamente per la seconda legislatura in una situazione anomala: una maggioranza spropositata di 44 consiglieri ed una opposizione risicata della quale RF è il gruppo più numeroso. Tutto ciò sta determinando un vero pericolo per il Paese, una maggioranza così numerosa infatti, sta dimostrando di essere litigiosa su tutto, di non avere una visione per il futuro della Repubblica e di essere unita solo quando si tratta di fare leggi ad personam o spartirsi le poltrone”. Il consigliere di Repubblica Futura Andrea Menicucci: “Questo Congresso sarà un momento di bilancio: dobbiamo riflettere sul nostro ruolo nella società, consapevoli del sostegno ricevuto e della responsabilità che ciò comporta. Il simbolo che abbiamo scelto, l’origami, rappresenta la trasformazione: ogni piega è un cambiamento, un passo avanti. Il futuro non si attende, si crea. E noi siamo pronti a farlo”. Il Presidente Roberto Giorgetti: “Repubblica Futura nasce nel 2016, in continuità con un percorso politico che dall’inizio degli anni Novanta ha avuto come obiettivo l’aggregazione ed il consolidamento di un’area culturale liberale, riformista e popolare in una proposta politica strutturata e dinamica, aperta a tutte quelle persone desiderose di impegnarsi per il proprio Paese. In un’epoca spesso caratterizzata dalla politica cosiddetta fluida, spesso incapace di dare continuità ad una identità politica, al di là delle effimere aggregazioni elettorali del momento, la presenza di Repubblica Futura rappresenta un elemento di stabilità e di rinnovamento, un riferimento per chi voglia riconoscersi in un’area politica con chiari valori, capace di coerenza etica, di proposta costruttiva e di dialogo aperto con altri interlocutori politici e sociali”. Sara Conti ha ricordato i prossimi due importanti appuntamenti organizzati da Repubblica Futura. Il primo, nella serata di oggi, 20 marzo, alle ore 21:00 alla Sala Polivalente di Murata, è una serata organizzata congiuntamente da tutti i partiti di opposizione, RF, Domani Motus Liberi e RETE, insieme a Demos. Una serata per parlare delle residenze fiscali non domiciliate, volute dal Governo e dalla maggioranza e presentate come modello di sviluppo per il Paese, sul quale però sono emerse molte zone grigie e criticità, che noi temiamo possano riportare San Marino indietro ad un periodo nero e a tensioni forti con l'Italia che potrebbero anche costituire un ostacolo per la firma dell'Accordo di Associazione con l'UE. Il secondo evento importante che abbiamo in calendario è invece una tavola rotonda sul tema della crisi demografica. L'evento avrà luogo venerdì 21 marzo alle ore 20.30 alla Sala Montelupo, e vedrà a confronto diverse realtà e diversi punti di vista per dedicare una riflessione seria ad un'emergenza reale che, se non affrontata, rischia di essere la fine per il Paese. Interverranno nella serata Chiara Saraceno, Professoressa Emerita dell'Università di Torino, oggi dedazionista del La Stampa e La Repubblica, sociologia e filosofa che ha dedicato la sua vita professionale allo studio delle famiglie; S. E. Il Vescovo della Diocesi San Marino Montefeltro; Mauro Sammaritani, Responsabile della sezione statistica dell'ufficio Informatica di San Marino, Miriam Farinelli ex direttore di Ostetricia e Ginecologia; Giovanni Ceccoli, Referente della Caritas; Enzo Merlini, Segretario Generale della CSDL; Mara Valentini, Coordinatrice di Repubblica Futura.

C.s. Repubblica Futura

