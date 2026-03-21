Repubblica Futura: "Appartamenti e auto di lusso con campagne di odio"

È normale che un sito web estero, e non ci riferiamo a EUalive, agisca da anni indisturbato per orientare l’opinione pubblica nazionale in assoluto spregio delle leggi sull’informazione della Repubblica di San Marino? Quale è l’obiettivo dell’operazione di prendere di mira sistematicamente figure di Repubblica Futura nel momento in cui la magistratura ha avviato un’indagine penale con capi di imputazione pesantissimi, come attentato contro l'integrità e la libertà della Repubblica, attentato contro la libertà dei poteri pubblici e minaccia contro l'autorità, e il governo ha alzato le misure interne di sicurezza? Il sito estero in questione, molto attivo in una campagna antieuropeista, attivo in campagne di odio razziale, a quali logiche politiche risponde? Repubblica Futura pone pubblicamente queste domande al Congresso di Stato e alle autorità competenti, poiché se da un lato il Dirigente del Tribunale ha espresso qualche settimana fa pubbliche preoccupazioni sull’argomento, pare che questo sito estero possa agire fuori da ogni legge nazionale perseguendo obiettivi decisamente politici. Il primo ormai è chiaro: lavorare per screditare il più grande partito di opposizione. Scelta logica, poiché è noto - e lo ribadiamo - che il patron del sito estero è uno degli ingegneri dell’attuale coalizione di maggioranza, costruita in un noto ristorante di Murata, e ha puntato tutto su questo governo. Il secondo: difendere oltre ogni logica e buon senso i propri sponsor e gruppi di potere ai quali afferisce. Basta consultare le pubblicità presenti sul sito estero e vedere di cosa si parla e su cosa si evita di parlare per capire quale è il perimetro politico e relazionale di questo sito. Il terzo obiettivo: lanciare, in questa fase storica, una narrazione alternativa sulla vicenda giudiziaria del “piano parallelo”, distraendo l’attenzione, proteggendo sodali e amici, cercando di attivare la dinamica della Cricca Bis, rispetto alla quale ricordiamo che nessun esponente di Repubblica Futura è coinvolto in vicende penali o è stato coinvolto in passato dalla Commissione d’inchiesta sui fatti di Banca CIS. Siamo certi che il sito estero continuerà a spargere odio e sospetti in assoluto spregio delle leggi della Repubblica di San Marino. Siamo sicuri che il sito in questione potrà continuare ad agire foraggiato anche da soldi dello Stato, Stato verso il quale è impegnato a sovvertire destini e scelte (vedi accordo con l’Unione europea) con una manina che agisce dall’estero per evitare gli impicci delle leggi sammarinesi. Siamo sicuri che mentre pubblicizza l’acquisto di lussuosi appartamenti o auto di marca, continuerà la sua opera di demolizione sistematica di chi è a favore dell’accordo di associazione con la UE, di chi vuole un quadro politico alternativo, di chi attraverso gli strumenti istituzionali svolge il proprio ruolo di opposizione e in questa fase storica chiede verità attraverso una Commissione d’Inchiesta. Repubblica Futura non si lascia intimorire. Noi agiamo nel rispetto delle regole e della trasparenza, rispondiamo ai cittadini e non a oscuri personaggi che orientano la politica e le scelte del Paese utilizzando un sito estero come cane da guardia per attaccare i loro avversari politici. Ciò che lascia perplessi è la totale inesistenza del governo che alza il livello di sicurezza nel Paese ma permette che nel settore dell’informazione e nei social si porti avanti una campagna contro le Istituzioni del Paese, nelle quali fino a prova contraria rientra anche il Consiglio Grande e Generale.

C.s. Repubblica Futura









