Repubblica Futura: cari amici del Psd.

Cari amici del PSD, per prima cosa ci teniamo a dirvi che, nonostante la valanga di insulti personali, ricostruzioni storiche sfasate e affermazioni ampiamente smentite dai fatti, dalla storia, dai processi, dalle commissioni d’inchiesta, dal voto popolare e quant’altro, che ci avete riversato addosso, noi a tentare un dialogo con la vostra forza politica ci teniamo, come abbiamo dichiarato pochi mesi fa al vostro congresso. Certo però non accettiamo lezioni di morale da chi ha contribuito a creare la folle piazza finanziaria che ha alimentato solo tangenti, interessi personali ed ha portato alla distruzione del tessuto finanziario del paese ed alla valanga di debiti che ancora gravano sulle spalle dei sammarinesi. La vostra ricostruzione storica è ancora più ridicola, perchè evidentemente la componete e la raccontate a seconda dei momenti e di cosa vi viene comodo ricordare e raccontare. Non avete battuto ciglio ad esempio, solo un anno fa, sul finire della passata legislatura, a parlare con RF per riuscire a far nominare capitano reggente un vostro esponente. Non avete battuto ciglio, e non vi siete soffermati sulle ascendenze storiche di RF quando avete coltivato la possibilità di una maggioranza diversa e senza la DC. Cari amici del PSD, la politica ed i rapporti interpersonali non si improvvisano. E non si possono raccontare fandonie. Vi imbarazza la nostra storia: fatti vostri, noi ne andiamo fieri. Non vi piace il nostro carattere: amen. Siate coerenti però, e non chiedete i nostri voti o un nostro atteggiamento in un senso o nell’altro solo quando vi fa comodo, perchè poi rischiate davvero di perdere la faccia davanti a tutti! Per quanto riguarda il segretario Pedini, quando in commissione ha presentato il nuovo DG di RTV, non abbiamo avuto problemi ad esprimere una prima impressione assai positiva. Politicamente sul turismo, però, abbiamo sempre richiesto altro e di più, sostenendo che un Segretario al turismo non è un organizzatore di eventi, ma chi deve creare le politiche turistiche, realizzare le infrastrutture, favorire gli investimenti esteri e sostenere le imprese già insediate. Su questo la carriera di Pedini è una lunga via crucis di insuccessi: il nido del Falco, Cipriani, il Tiro a volo di Murata, i vari albergoni ovviamente mai realizzati. Tutto ciò accanto alle leggi ad babbum, a spese di ospitalità da satrapo persiano (che poi vuol dire andare a pranzo con i soldi dei contribuenti, magari in costosi ristoranti riminesi?), battute di caccia organizzate ad hoc per compiacere qualche amico, con tanto di tiro alla finestra. Cari amici del PSD, davanti a questa sequela di disgrazie, quello che voi chiamate disprezzo è solo un po di ironia, perchè davvero ci sarebbe da piangere a prendere sul serio questi atteggiamenti. Non potete stare comodi al governo e pretendere il nostro silenzio o i nostri applausi. Da seria forza di opposizione critichiamo quando vediamo che qualcosa non va e sosteniamo le idee e le proposte che riteniamo utili al paese. Sulla base di questi presupposti siamo lieti di confrontarci e di dialogare con voi, -apprezziamo sinceramente vari vostri aderenti e consiglieri-, se invece volete solo insultarci ed insegnarci addirittura come fare opposizione, allora pazienza.

