Repubblica Futura: Cari Retini

Cari Retini,

le vostre elucubrazioni da azzeccagarbugli sulla vicenda TLC sono dettagli inutili: con l’esposto di Roberto Ciavatta e l’archiviazione della relativa indagine giudiziaria, sono stati buttati nel bidone milioni di euro. Tutto il resto è fuffa! Per la verità, non siete nuovi ad iniziative di tribunale finite nel nulla: ricordate la denuncia - presentata insieme ai vostri alleati - contro giornalisti colpevoli solo di aver fatto il loro lavoro e quella contro semplici cittadini che avevano osato criticare il governo? Di contro, appena vi siete sistemati in Congresso di Stato, avete “salvato” a tempo di record due vostri rappresentanti rinviati a giudizio per insulti al CdA di Cassa di Risparmio; e, naturalmente, avete schivato senza fiatare le violazioni di legge di retini eccellenti dopo la sbornia di via Giacomini. Vi lamentate perché abbiamo ricordato i quattrini elargiti ad una signora per una misteriosa consulenza relativa al nuovo ospedale? Se è per questo, avete fatto anche un contratto di collaborazione per marketing all’ISS (ad uno dei vostri, ovvio!) e avete affidato al vostro presidente AASS anche la poltrona di amministratore di Carisp Immobiliare (due poltrone per uno!). Adesso dite che il signore non è più con voi? Se è vero - come è vero che vi hanno piantato in asso Grazia Zafferani, Sandra Giardi, Davide Forcellini e tanti altri - dovreste, anziché piangere con i comunicati, farvene una ragione e soprattutto cominciare a riflettere perché è accaduto e siete rimasti in vita per una decina di voti. Ci sembra che il risultato elettorale sia stato chiaro. Dunque, invece di fare comunicati inutili, sarebbe il caso di organizzare nel modo migliore una opposizione costruttiva a questo governo strampalato.

Repubblica Futura