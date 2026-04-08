Repubblica Futura: carovita e spese pazze

Quella per la difesa del potere d’acquisto è una battaglia che Repubblica Futura porta avanti da anni con determinazione. Eventi di portata globale come la pandemia, il conflitto russo-ucraino e le ostilità in Medio Oriente continuano, ciclicamente, a influenzare l’economia mondiale, scaricando il loro peso direttamente sulle spalle della popolazione. Di fronte a queste difficoltà, sono diverse le soluzioni sul tavolo per tentare di combattere il carovita: aumenti salariali, sussidi mirati, calmierazioni sui prezzi per i beni di prima necessità, politiche per affitti a prezzi agevolati, etc. E cosa sta facendo il Governo? Assolutamente nulla. Al contrario, assistiamo a un uso sconsiderato delle risorse pubbliche: i soldi dei sammarinesi vengono dissipati in consulenze, trasferte, "affarucci" e piccole operette spacciate per infrastrutture necessarie. Come se ciò non bastasse, i pochi – o per meglio dire pochissimi – interventi normativi del Governo, come la "Legge Casa", hanno sortito esattamente l’effetto opposto, aggravando il problema invece di risolverlo. Per questo motivo, Repubblica Futura non si ferma. Continuiamo e continueremo a presentare emendamenti, proposte e soluzioni concrete per alleviare il peso del carovita. Se non lo fa il Governo – che ne avrebbe il potere e il dovere – ci pensiamo noi. I risultati del nostro impegno, del resto, sono tangibili. Ad esempio, l’ultima delle nostre conquiste in Consiglio è andata a beneficio delle famiglie: siamo riusciti a garantire ai sammarinesi centri estivi con rette dimezzate e con maggiore copertura temporale durante l'estate. Un aiuto concreto per chi lavora e ha figli. Sappiamo che si può e si deve fare di più. Per questo, Repubblica Futura continuerà a improntare la sua azione politica sul sostegno alla famiglia, sulle politiche per favorire la natalità, sulla garanzia di un'esistenza economica dignitosa e sul diritto alla casa: tutti temi che al Governo non sembrano affatto interessare.

c.s. Repubblica Futura







